Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas

Con el Mundial de fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, los locales de electrodomésticos de la Ciudad ya comienzan a planificar sus próximas jugadas para marcar la cancha. A través de compras programadas y promociones en evaluación, los comerciantes proyectan un aumento moderado en la venta de televisores, en un contexto donde el consumo masivo aún no termina de despegar.

A nivel nacional, las previsiones del sector son prudentes: las ventas de electrodomésticos podrían moverse este año entre una caída del 10% y una suba de hasta el 5%, tras un 2025 que había mostrado un fuerte crecimiento. En ese escenario de consumo “planchado”, el Mundial aparece como uno de los pocos factores capaces de traccionar demanda, especialmente en televisores.

En este contexto, Juan José Etcheverry, gerente de Casa Silvia, señaló que “se espera una ola importante de promociones bancarias, que son las que mueven la intención de compra”. Actualmente el comercio ofrece 12 cuotas sin interés con tarjeta Banco Nación y seis cuotas sin interés con otras tarjetas. Según detalló, los precios parten de los 300.000 pesos para 32 pulgadas; 450.000 pesos para 43”; $630.000 para 50” y $830.000 para 55”, todos de primeras marcas. “El TV más solicitado varía entre 43 y 55 pulgadas”, explicó, y estimó que las ventas podrían incrementarse alrededor de un 30%, con un pico previsto entre marzo y junio.

Desde Center Hogar, su director Luis María Capdevielle Hardoy confirmó que ya realizaron las compras que se entregarán en esos meses, aunque advirtió que el cálculo es “bastante conservador” debido a la retracción del mercado. “En función del Mundial pasado debería haber un aumento de un 50 o 60% respecto de un año normal, pero estimamos alrededor de un 30% por las bajas de ventas que hemos tenido”, señaló. También explicó que hoy el consumidor compara y espera ofertas: “Como no hay aumentos de precios, no tienen apuro y pueden esperar una promoción”.

En cuanto a valores, la oferta en la ciudad es amplia. En una de las cadenas con presencia en La Plata, los Smart TV de 32 pulgadas parten de los $250.000 con opción de tres cuotas sin interés, mientras que modelos de marcas reconocidas como Noblex y Hyundai oscilan entre $270.000 y $330.000, con alternativas de hasta seis cuotas sin interés según la entidad bancaria. En Center Hogar, los precios informados son de $240.000 para 32 pulgadas; $380.000 para 43”; $612.000 para 55”; $925.000 para 65”; $1.400.000 para 75” y $2.290.000 pesos para 86 pulgadas, varios con tecnología 4K. En el segmento premium, un Smart TV de 115 pulgadas alcanza los 28 millones de pesos, mientras que un modelo de Samsung de 85 pulgadas ronda los 13 millones.

En los locales también señalan que el recambio no pasa solo por el tamaño de la pantalla, sino por la tecnología. Los modelos con resolución 4K, mejor calidad de sonido y sistemas Smart integrados son los más consultados, incluso en gamas intermedias. El cliente llega cada vez más informado y compara especificaciones antes de decidir.

Al mismo tiempo, la estabilidad de precios modifica la lógica de compra. A diferencia de otros períodos marcados por la inflación, hoy no existe la urgencia por anticiparse a aumentos, lo que lleva a muchos consumidores a esperar promociones puntuales. En ese escenario, el Mundial funciona como incentivo, pero la decisión final sigue atada a la financiación y a las condiciones de pago.

En La Plata, la ilusión mundialista ya empieza a reflejarse en las vidrieras. Esta vez, el entusiasmo futbolero convive con un consumidor más prudente, que mide cada gasto antes de cambiar la pantalla.