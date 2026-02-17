Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LA FISCALÍA SOSTIENE QUE COORDINARON MANIOBRAS PARA DESAPARECER EVIDENCIA

Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas

Excarcelaron a los cuatro trabajadores imputados por encubrimiento agravado tras indagarlos y secuestrar sus teléfonos

Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas

Ariel Vallejo y claudio “Chiqui” Tapia / Web

17 de Febrero de 2026 | 02:38
Edición impresa

Los cuatro empleados de la firma Sur Finanzas detenidos por presunto ocultamiento y destrucción de pruebas recuperaron la libertad, luego de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga un supuesto lavado de dinero. Están imputados por encubrimiento agravado.

Según fuentes judiciales, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso la excarcelación de Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga tras considerar que el delito es excarcelable y que no presentan riesgo procesal. Durante los procedimientos se secuestraron sus teléfonos celulares para ser peritados.

Las detenciones se habían realizado el jueves pasado con el objetivo de allanar domicilios, incautar dispositivos electrónicos e indagar a los acusados.

LA ACUSACIÓN POR DESTRUCCIÓN DE EVIDENCIA

De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona, los imputados habrían coordinado un plan para ocultar y eliminar pruebas un día después de los primeros allanamientos realizados el 1° de diciembre en la empresa.

En el expediente constan conversaciones y chats que, según la investigación, revelan el borrado de cámaras de seguridad, la ocultación de computadoras y la eliminación de planillas internas.

Sánchez, secretaria del empresario Ariel Vallejo —dueño de Sur Finanzas—, es señalada como una de las personas que habría coordinado esas maniobras. Soler está acusado de borrar registros y cámaras, Zapaia —oficial de cumplimiento— de ocultar computadoras y su celular, mientras que Soloaga, jefe de los choferes, aparece vinculado a movimientos de vehículos y logística.

Durante las indagatorias se les ofreció declarar como arrepentidos, opción que rechazaron. Ahora el juez debe resolver si dicta sus procesamientos. En la causa ya hay tres personas procesadas por ocultamiento de pruebas y cumplen prisión domiciliaria.

VÍNCULOS EMPRESARIALES Y CHATS BAJO ANÁLISIS

La investigación también analiza mensajes que, según la justicia, vinculan a Vallejo con directivas para reorganizar la operatoria tras los allanamientos. En uno de los intercambios atribuidos a Soloaga se convoca a una reunión que —según la hipótesis judicial— habría contado con la presencia del empresario.

Vallejo es mencionado en la causa por su rol al frente de Sur Finanzas y por sus vínculos comerciales en el ámbito del fútbol, en particular con dirigentes de la AFA, como el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. Esos elementos forman parte de las líneas de investigación abiertas.

La causa se centra en un presunto lavado de dinero vinculado al club Banfield y a un fideicomiso que estaría relacionado con la financiera. Sin embargo, las defensas sostienen que Sur Finanzas no debería estar incluida en el expediente.

Los abogados de la empresa argumentan que la Cámara Federal ya intervino en un conflicto de competencia y sostuvo que la firma no está vinculada a los hechos investigados en torno al club. Por eso consideran que las detenciones y allanamientos son nulos, planteo que deberá ser resuelto en instancias judiciales.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis del material secuestrado y la definición de la situación procesal de los imputados.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

