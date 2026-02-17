Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La Ciudad |IMPORTANTE PRESENCIA DE VECINOS

El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V

La intervención artística sorpresa marcó el inicio de una jornada a puro color en 17 y 71. También hubo corsos en Romero, Abasto, La Hermosura y Ensenada. Hoy continuarán las actividades en la Ciudad y en la Región

El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V

La intervención artística encabezada por el Dragón Chino sorprendió al público / I. Campos

17 de Febrero de 2026 | 03:01
Edición impresa

El Barrio Meridiano V volvió a convertirse ayer en epicentro del carnaval platense con una apertura cargada de simbolismo y participación colectiva. A las 17 en punto, una intervención artística encabezada por el Dragón Chino sorprendió al público y dio inicio formal al desfile en la tradicional esquina de 17 y 71, frente a la Estación Provincial.

La performance, que se extendió durante apenas diez minutos y fue pensada como un momento único, reunió a artistas en zancos, espacios culturales del barrio y referentes de distintas agrupaciones. El Dragón Chino, invitado especialmente para la ocasión, guió la apertura con una caravana que combinó música, color y movimiento, aportando un sello distintivo al comienzo de la fiesta.

Juan Montiel, integrante de la organización en el barrio Meridiano V detalló que “la idea fue reunir a los distintos emprendimientos culturales que funcionan en la zona -como la Biblioteca La Chicharra y otros espacios cercanos a la Estación- para construir una intervención conjunta que simbolizara el trabajo comunitario que sostiene el carnaval durante todo el año”.

Tras la apertura artística, a las 17.30 comenzó el desfile de agrupaciones, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. La jornada contó con la participación de Los Vaguitos de Los Hornos y Pacto de Negros (murgas argentinas), Batuque Villa Elisa y Bloco Das Pibas (samba reggae), Altos Batuque y Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe), además de murgas uruguayas como Ta Linda la Barriada y Fulana de Tal, entre otras agrupaciones.

Anteayer ya había desfilado otro nutrido grupo de comparsas y murgas —entre ellas Flor de Murgol, Flores del Desierto, Lonjas 932, Multiboom, Batería Sudaka y Convintillo Nacional— que consolidaron la impronta diversa del carnaval en la zona, donde conviven tradiciones argentinas, uruguayas y ritmos afrobrasileños.

Además del espectáculo artístico, el encuentro incluyó espacios de juego para las familias y una movida solidaria a beneficio de la Escuela 58, que instaló un buffet para recaudar fondos. La propuesta reforzó uno de los ejes que la organización viene destacando: el carnaval como expresión cultural, pero también como herramienta de integración y apoyo comunitario.

LE PUEDE INTERESAR

El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

LE PUEDE INTERESAR

La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora

“El carnaval en Meridiano V florece gracias al trabajo y la organización de la comunidad”, remarcan desde la Comisión Artística. La consigna de este año puso el acento en valorar el trabajo colectivo, entendiendo que las agrupaciones no solo desfilan durante el fin de semana largo sino que sostienen durante todo el año espacios formativos, talleres y actividades solidarias.

Parte de la murga Flor de Murgol. Los chicos, CON bailes y atuendos típicos / Iván Campos

CARNAVALES EN TODA LA CIUDAD

Ayer se desplegó el Carnaval de la Familia en Romero desde el mediodía, mientras que por la tarde se sumaron festejos en 35 entre 18 y 19, 17 y 53, Abasto y La Hermosura. En Ensenada, el desfile previsto sobre la avenida Horacio Cestino —que había sido suspendido por el temporal— fue reprogramado para anoche y para hoy a las 20.

Sin lluvias, la Ciudad se prepara para cerrar el fin de semana largo con más ritmo y color. En Meridiano V, el desfile continuará hoy desde las 16, mientras que en El Rincón se desarrollará una nueva edición del Carnaval de la Familia a partir de las 19.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La intervención artística encabezada por el Dragón Chino sorprendió al público / I. Campos

Parte de la murga Flor de Murgol. Los chicos, CON bailes y atuendos típicos / Iván Campos

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia
Últimas noticias de La Ciudad

El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora

Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito

Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
Espectáculos
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Policiales
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla