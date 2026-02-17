El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V

El Barrio Meridiano V volvió a convertirse ayer en epicentro del carnaval platense con una apertura cargada de simbolismo y participación colectiva. A las 17 en punto, una intervención artística encabezada por el Dragón Chino sorprendió al público y dio inicio formal al desfile en la tradicional esquina de 17 y 71, frente a la Estación Provincial.

La performance, que se extendió durante apenas diez minutos y fue pensada como un momento único, reunió a artistas en zancos, espacios culturales del barrio y referentes de distintas agrupaciones. El Dragón Chino, invitado especialmente para la ocasión, guió la apertura con una caravana que combinó música, color y movimiento, aportando un sello distintivo al comienzo de la fiesta.

Juan Montiel, integrante de la organización en el barrio Meridiano V detalló que “la idea fue reunir a los distintos emprendimientos culturales que funcionan en la zona -como la Biblioteca La Chicharra y otros espacios cercanos a la Estación- para construir una intervención conjunta que simbolizara el trabajo comunitario que sostiene el carnaval durante todo el año”.

Tras la apertura artística, a las 17.30 comenzó el desfile de agrupaciones, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. La jornada contó con la participación de Los Vaguitos de Los Hornos y Pacto de Negros (murgas argentinas), Batuque Villa Elisa y Bloco Das Pibas (samba reggae), Altos Batuque y Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe), además de murgas uruguayas como Ta Linda la Barriada y Fulana de Tal, entre otras agrupaciones.

Anteayer ya había desfilado otro nutrido grupo de comparsas y murgas —entre ellas Flor de Murgol, Flores del Desierto, Lonjas 932, Multiboom, Batería Sudaka y Convintillo Nacional— que consolidaron la impronta diversa del carnaval en la zona, donde conviven tradiciones argentinas, uruguayas y ritmos afrobrasileños.

Además del espectáculo artístico, el encuentro incluyó espacios de juego para las familias y una movida solidaria a beneficio de la Escuela 58, que instaló un buffet para recaudar fondos. La propuesta reforzó uno de los ejes que la organización viene destacando: el carnaval como expresión cultural, pero también como herramienta de integración y apoyo comunitario.

“El carnaval en Meridiano V florece gracias al trabajo y la organización de la comunidad”, remarcan desde la Comisión Artística. La consigna de este año puso el acento en valorar el trabajo colectivo, entendiendo que las agrupaciones no solo desfilan durante el fin de semana largo sino que sostienen durante todo el año espacios formativos, talleres y actividades solidarias.

Parte de la murga Flor de Murgol. Los chicos, CON bailes y atuendos típicos / Iván Campos

CARNAVALES EN TODA LA CIUDAD

Ayer se desplegó el Carnaval de la Familia en Romero desde el mediodía, mientras que por la tarde se sumaron festejos en 35 entre 18 y 19, 17 y 53, Abasto y La Hermosura. En Ensenada, el desfile previsto sobre la avenida Horacio Cestino —que había sido suspendido por el temporal— fue reprogramado para anoche y para hoy a las 20.

Sin lluvias, la Ciudad se prepara para cerrar el fin de semana largo con más ritmo y color. En Meridiano V, el desfile continuará hoy desde las 16, mientras que en El Rincón se desarrollará una nueva edición del Carnaval de la Familia a partir de las 19.