"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores

28 de Diciembre de 2025 | 13:22

Escuchar esta nota

La ansiedad albirroja por tener noticias sobre la continuidad de Domínguez crece mientras circulan cada vez más versiones. Según algunos enterados, el director técnico se siente muy cómodo en Estudiantes y está dispuesto a seguir sabiendo de que varios de los jugadores más importantes serán transferidos. Pero tiene la esperanza de incorporar jóvenes mientras subraya que es imprescindible comenzar el año sabiendo que transcurrirá durante un periodo de transición.

El club, que se consagró campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025, encara una etapa que mezcla incertidumbre por posibles salidas con la llegada de nuevos jugadores. En los últimos días, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez trabajan en la renovación del contrato del entrenador, cuyo vínculo finaliza en los próximos días. Aunque existe voluntad de continuar juntos, aún no hay confirmación oficial. El foco ahora también está puesto en ajustar el plantel, ante un horizonte económico más ajustado que el del año que culmina. 

Desde la Comisión Directiva reconocen que no será un mercado con grandes posibilidades económicas, lo que obliga a pensar en un armado más equilibrado que el de temporadas anteriores. En ese contexto, algunos futbolistas claves podrían emigrar, sobre todo hacia ligas del exterior o Brasil, en busca de mejores condiciones contractuales. 

Pese a ello, Estudiantes ya sumó refuerzos que buscan potenciar al equipo. Entre las incorporaciones más destacadas de 2025 figuraron Cristian Medina, adquirido por una cifra importante a Boca Juniors, además de Lucas Alario y otros nombres que aportan experiencia y polifuncionalidad al plantel. 

Además, varios jugadores que estuvieron a préstamo durante la temporada deberán regresar al club para la pretemporada, lo que alimenta expectativas sobre la renovación interna del plantel sin grandes desembolsos. Este regreso de juveniles y futbolistas con minutos fuera del club también forma parte de la estrategia para equilibrar el equipo. 

Los hinchas y allegados al club siguen de cerca las negociaciones y movimientos. La apuesta oficial es a mantener la competitividad sin desarmar por completo el plantel, combinando salidas necesarias con arribos que puedan sostener al equipo en los torneos que se avecinan, tanto locales como internacionales. 

Mientras continúa la última semana del año, desde el Country esperan cerrar pronto los temas dirigenciales y futbolísticos: confirmar la continuidad de Domínguez y definir altas y bajas para dar un salto en ambición sin perder la base lograda en 2025.

