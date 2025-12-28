La comunidad judicial y la sociedad platense se encuentran consternadas tras el fallecimiento de Marcelo Martini, uno de los fiscales más destacados del Departamento Judicial de La Plata, cuya trayectoria marcó causas emblemáticas y de alto impacto en la justicia bonaerense.

Martini murió este domingo a los 74 años en el Hospital San Martín, según confirmaron allegados a EL DIA. El reconocido fiscal, jubilado desde 2021, dejó un legado de investigaciones que involucraron desde delitos de violencia extrema hasta casos de corrupción policial, siendo considerado una figura central en el fortalecimiento del sistema penal acusatorio en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron también, sus restos serán velados este lunes en la sala velatoria Casa Osacar, en un servicio que se llevará a cabo de 9 a 13, donde colegas, familiares y ciudadanos esperan rendir homenaje a su amplia trayectoria.

Una vida dedicada a la justicia

Martini, uno de los primeros fiscales designados tras la implementación del nuevo sistema penal en 1998, se destacó por su eficacia, rigurosidad y bajo perfil público en investigaciones complejas que marcaron la agenda judicial local. Entre sus causas más recordadas esteve la resolución del crimen de Analía Escamochero en 2005, considerada antes de la popularización del concepto de femicidio; así como el esclarecimiento del asesinato de la nutricionista Ana María Rossi.

Además, fue protagonista en casos que estremecieron a la comunidad, como la investigación por el asesinato de Darián Barzabal, ocurrido desde un patrullero policial, que culminó con la detención de miembros de la comisaría Tercera de Los Hornos y posteriores condenas por encubrimiento.

También estuvo al frente de causas contra ex jefes policiales de la Jefatura Departamental de La Plata y de varias comisarías locales, quienes fueron condenados por cobrar coimas a comerciantes y vecinos para garantizar seguridad o evitar procesos penales.

Casos emblemáticos

Uno de los expedientes que marcó su carrera fue la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru, un estudiante platense desaparecido en 1993. Aunque los restos nunca aparecieron, Martini logró que la justicia condenara a policías por homicidio sin la aparición del cuerpo, un hito en la historia penal argentina.

También jugó un papel clave en la investigación del hallazgo de tres cuerpos en un domicilio de Melchor Romero y en la causa por el crimen de Jorge Pecchiari, resaltando su persistencia incluso en años cercanos a su retiro.

El adiós de una figura central

Martini se retiró del ejercicio activo en noviembre de 2021, dejando atrás décadas de servicio en el Ministerio Público Fiscal y un reconocimiento generalizado por parte de sus colegas y amplios sectores judiciales. Durante su carrera, fue mencionado en varias oportunidades como candidato a los principales cargos dentro de la estructura judicial, aunque sin concretarse esos nombramientos en el ámbito provincial.

La noticia de su muerte generó reacciones de pesar en diversos ámbitos, que lamentan la pérdida de una de las figuras más respetadas del servicio de justicia local.