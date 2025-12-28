Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen

Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes. En la actualidad, la fecha suele asociarse a bromas entre familiares y amigos. Sin embargo, su origen es religioso y está relacionado a un episodio narrado en la Biblia.

Esta jornada recuerda un hecho trágico: la matanza de niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes.

¿Cuál es el origen del Día de los Santos Inocentes?

El Día de los Santos Inocentes tiene su origen en un episodio relatado en el Evangelio de Mateo. Según la Biblia, el rey Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, por miedo a una profecía que anunciaba el nacimiento de Jesús de Nazaret. Este hecho es conocido como la "matanza de los inocentes".

La orden fue dada por Herodes I el Grande luego de sentirse engañado por los Reyes Magos quienes habían prometido informarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús, pero finalmente no lo hicieron.

El nombre "Santos Inocentes" hace referencia a la corta edad de los niños, ya que se consideraba que no podían haber cometido pecado.

Con el paso del tiempo, el sentido de esta fecha fue cambiando. Años después, los monaguillos comenzaron a hacer bromas ese día y la costumbre pasó de generación en generación. Para los cristianos, los Santos Inocentes son recordados como los primeros mártires del cristianismo.

¿Por qué se hacen bromas el Día de los Inocentes?

Con el paso del tiempo, el Día de los Santos Inocentes dejó de tener un sentido exclusivamente religioso y pasó a asociarse con las bromas. Hay distintas explicaciones sobre este cambio. Una de ellas sostiene que las bromas representan el ingenio de los padres que buscaron proteger a sus hijos frente a la orden del rey Herodes.

Otra versión las relaciona con el engaño de los Reyes Magos, que no revelaron a Herodes el paradero de Jesús. Además, aunque la Iglesia católica recuerda este episodio el 28 de diciembre, según el Evangelio de Mateo la matanza ocurrió después de la visita de los Magos, es decir, luego del 6 de enero.

Países que celebran el Día de los Santos Inocentes

Esta fecha se celebra en países como España, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros.

Si bien la tradición se fue adaptando a las costumbres de cada cultura, no en todos los países se conmemora el mismo día.

En algunas regiones del mundo la celebración tiene lugar el 1 de abril y recibe distintos nombres: en Italia se la conoce como “Pesce d’aprile”; en Portugal y Brasil, como el “Día de la mentira”; y en países como Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, como el “Fool’s Day”.