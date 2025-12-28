El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Un violento robo de moto ocurrido en la zona oeste de La Plata generó bronca e indignación entre vecinos, luego de que la víctima denunciara que los delincuentes continúan circulando con el rodado robado como si nada, sin que hasta el momento haya respuestas policiales concretas.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida 44 y calle 187, cuando el damnificado fue interceptado por delincuentes que se desplazaban en una moto tipo enduro. “Me cruzaron con otra moto, me agarraron del brazo y me la robaron tras amenazarme”, relató la víctima, aún conmocionada por la situación.
Tras el asalto, el hombre realizó la denuncia correspondiente en la comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, pero asegura que hasta ahora no obtuvo avances en la investigación. “Hice la denuncia, pero no tengo respuesta”, lamentó.
La indignación creció en las últimas horas luego de que vecinos del barrio La Emilia acercaran a la víctima un video en el que se observa a un joven circulando con la moto robada, “como si nada”, en inmediaciones de la zona del Hospital de Melchor Romero. Según los testimonios recolectados, el rodado habría sido visto reiteradas veces en el área de calle 157 entre 524 y 526.
De acuerdo a versiones que circulan entre los vecinos, la moto estaría en poder de un joven conocido en el barrio con el apodo de “El Colo”. Sin embargo, desde la fuerza policial indicaron que no pueden realizar un allanamiento sin contar con una dirección exacta, lo que genera mayor frustración entre los damnificados.
Ante la falta de respuestas, familiares y vecinos analizan realizar una movida barrial para intentar recuperar el rodado y visibilizar la situación de inseguridad que atraviesa la zona. “Da bronca ver que los delincuentes andan paseando con lo que te robaron y nadie hace nada”, expresaron.
El caso vuelve a poner en foco la preocupación de los vecinos del oeste platense por la inseguridad y la falta de respuestas rápidas, mientras los autores del robo continúan en libertad.
