Nuevos cortes de luz, por la tarde, en la zona del Italiano y San Carlos

El agobiante calor que azota en la Región no dio tregua este sábado, y para cientos de platenses la situación se tornó crítica debido a nuevos cortes de luz. Al igual que sucedió durante la tarde del viernes, la zona de las adyacencias del Hospital Italiano y amplios sectores de Gambier, en San Carlos, padecieron la interrupción del suministro en las horas de mayor exigencia térmica.

Cabe recordar que los inconvenientes no son nuevos para estos usuarios. Tanto en las inmediaciones del centro asistencial de calle 51 como en la localidad de San Carlos, los vecinos ya habían sufrido cortes de al menos una hora durante la jornada del viernes, lo que incrementó el fastidio al repetirse la escena menos de 24 horas después.

Cerca de las 13 de ayer, frentistas de la zona de 29 y 51 reportaron el inicio de los nuevos problemas.

“Hubo un corte, la luz volvió dos veces de golpe y se cortó de nuevo. Un peligro para los artefactos”, relató Juan Carlos, reflejando el temor por las oscilaciones de tensión.

En 29 y 50, el clima era de indignación: “En medio de este calor infernal, un corte de luz te liquida”, sentenció otra damnificada.

Ante las consultas de este diario, la empresa Edelap informó que, a media tarde, su personal técnico se encontraba trabajando sobre la red para normalizar el servicio en la zona del Hospital Italiano.

En el oeste, en 44 y 137 indicaron estar sin luz desde las 14. No obstante, hacia las 18.30, la prestataria confirmó que la prestación en el barrio Gambier ya se encontraba estabilizada.

Pese a la paulatina restitución, el malestar persiste ante una red que flaquea cuando el termómetro sube.