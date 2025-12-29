Brian Croce es profesional: el atacante firmó su primer contrato con Gimnasia

El fútbol formativo de Gimnasia cerró la temporada 2025 con un balance positivo, tanto por los resultados deportivos obtenidos en las distintas categorías como por el crecimiento individual de varios futbolistas. En ese marco, Brian Croce firmó su primer contrato profesional, que lo vincula con el club hasta el 31 de diciembre de 2027.

El delantero nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, y se incorporó a las divisiones inferiores albiazules a comienzos de 2025, proveniente de Newell’s Old Boys. Durante el año, integró principalmente la Cuarta División, donde sumó continuidad y se consolidó como una de las opciones ofensivas del equipo.

Por sus rendimientos y su adaptación a diferentes posiciones del ataque, Croce también comenzó a tener participación en la Reserva, dirigida por Lucho Zaniratto, sin dejar de formar parte de su categoría de origen. Habitualmente ubicado como extremo por el sector izquierdo, aportó velocidad y desequilibrio en los partidos que disputó.

En total, a lo largo de 2025, el jugador acumuló 17 encuentros con el equipo de Reserva, 14 de ellos correspondientes a la campaña que llevó a Gimnasia a disputar la final del torneo ante Boca. Esa participación se dio en paralelo a su actividad en Cuarta División.