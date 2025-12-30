La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos

El gobierno bonaerense definió un nuevo esquema de refinanciación de su deuda pública, a partir de una nueva emisión de bonos, por más de 17.000 millones de pesos, correspondientes a títulos emitidos en 2024.

Las nuevas Letras a licitar tienen el vencimiento fijado en diciembre de 2026. Así lo indica una resolución de la subsecretaría de Finanzas del ministerio de Economía bonaerense, publicada ayer en el Boletín Oficial.

Según lo establecido en la norma, los nuevos títulos se emitirán por hasta un valor nominal de $17.014.475.711, monto que corresponde al vencimiento total de los “Bonos en pesos a tasa variable – fecha de emisión 17 de diciembre de 2024”, conformado por capital por $15.020.780.839 e intereses por $1.993.694.872,27. Dichos bonos tenían como único tenedor a Provincia Seguros S.A., que prestó conformidad para la operación.

La operatoria se enmarca en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley N° 15.480, que autoriza a la Provincia a endeudarse por hasta el equivalente a USD 1.800 millones para atender compromisos financieros, mejorar el perfil de vencimientos, regularizar atrasos de Tesorería y financiar programas sociales y de inversión pública. A su vez, la Resolución N° 390/25 del Ministerio de Economía había establecido los términos generales para la emisión de títulos de deuda pública de mediano y largo plazo en el mercado local.

Los nuevos bonos estarán denominados en pesos, tendrán amortización íntegra al vencimiento, y devengarán intereses a una tasa variable atada a la TAMAR de bancos privados, con pagos trimestrales previstos para marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. La garantía estará constituida por recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los mecanismos habituales utilizados por la Provincia para respaldar sus compromisos financieros.

De acuerdo con los considerandos de la resolución, la emisión de estos nuevos títulos permite evitar un desembolso inmediato de fondos, extender los plazos de pago y ordenar el cronograma de vencimientos, en un contexto de restricciones fiscales y financieras que atraviesan las provincias.

La medida contó con la intervención de la Tesorería General, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, y forma parte de la estrategia del Gobierno bonaerense para administrar su endeudamiento y sostener el funcionamiento del Estado provincial sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales.

En un contexto económico muy complejo por el ajuste y la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia, que asciende a los $14,7 billones, el Gobierno bonaerense continúa llevando adelante su gestión para mejorar la calidad de vida en los 135 distritos. En un escenario de caída del empleo y la actividad, esto solo es posible gracias a una administración responsable y transparente de los recursos públicos.