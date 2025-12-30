“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A través del Boletín Oficial, publicó una resolución con la emisión de nuevos bonos, con vencimientos en diciembre de 2026
El gobierno bonaerense definió un nuevo esquema de refinanciación de su deuda pública, a partir de una nueva emisión de bonos, por más de 17.000 millones de pesos, correspondientes a títulos emitidos en 2024.
Las nuevas Letras a licitar tienen el vencimiento fijado en diciembre de 2026. Así lo indica una resolución de la subsecretaría de Finanzas del ministerio de Economía bonaerense, publicada ayer en el Boletín Oficial.
Según lo establecido en la norma, los nuevos títulos se emitirán por hasta un valor nominal de $17.014.475.711, monto que corresponde al vencimiento total de los “Bonos en pesos a tasa variable – fecha de emisión 17 de diciembre de 2024”, conformado por capital por $15.020.780.839 e intereses por $1.993.694.872,27. Dichos bonos tenían como único tenedor a Provincia Seguros S.A., que prestó conformidad para la operación.
La operatoria se enmarca en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley N° 15.480, que autoriza a la Provincia a endeudarse por hasta el equivalente a USD 1.800 millones para atender compromisos financieros, mejorar el perfil de vencimientos, regularizar atrasos de Tesorería y financiar programas sociales y de inversión pública. A su vez, la Resolución N° 390/25 del Ministerio de Economía había establecido los términos generales para la emisión de títulos de deuda pública de mediano y largo plazo en el mercado local.
Los nuevos bonos estarán denominados en pesos, tendrán amortización íntegra al vencimiento, y devengarán intereses a una tasa variable atada a la TAMAR de bancos privados, con pagos trimestrales previstos para marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. La garantía estará constituida por recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los mecanismos habituales utilizados por la Provincia para respaldar sus compromisos financieros.
De acuerdo con los considerandos de la resolución, la emisión de estos nuevos títulos permite evitar un desembolso inmediato de fondos, extender los plazos de pago y ordenar el cronograma de vencimientos, en un contexto de restricciones fiscales y financieras que atraviesan las provincias.
LE PUEDE INTERESAR
El PJ ¿también se dividirá en el Senado frente a la reforma laboral?
LE PUEDE INTERESAR
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La medida contó con la intervención de la Tesorería General, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, y forma parte de la estrategia del Gobierno bonaerense para administrar su endeudamiento y sostener el funcionamiento del Estado provincial sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales.
En un contexto económico muy complejo por el ajuste y la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia, que asciende a los $14,7 billones, el Gobierno bonaerense continúa llevando adelante su gestión para mejorar la calidad de vida en los 135 distritos. En un escenario de caída del empleo y la actividad, esto solo es posible gracias a una administración responsable y transparente de los recursos públicos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí