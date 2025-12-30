Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
La popular banda de cumbia Tambó Tambó tocará hoy en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, en el marco de la Roda Carinhosa, el tradicional evento próximo a cumplir dos décadas en la ciudad de La Plata. Habrá feria, juegos, batucada, foodtruck y DJ. La entrada será gratuita, para los que ingresen entre las 20 y las 22, y también será libre durante toda la noche para los estudiantes que presenten certificado de alumno regular. Además, las primeras 50 personas que ingresen tendrán una consumición de regalo
