Corte de luz en varios barrios de La Plata, en medio de la ola de calor: qué dijo Edelap
Vecinos de varios barrios de La Plata reclaman la falta de luz en este lunes de calor agobiante. Con temperaturas que superaron los 30ºC, el corte del servicio eléctrico afecta directamente la posibilidad de refrescarse.
“Otra vez sin luz. Anoche estuvimos tres horas así y hoy de nuevo”, es uno de los reclamos que llegaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).
Las zonas afectadas hasta el momento son 138 y 65; 133 y 64; 137 y 62; 140 desde 60 a 66; 493 y 133; 1 y 528; 529 entre 26 y 27; de 13 a 29 y desde 525 a 532; 7 entre 529 y 530; 531 entre 11 y 12; 44 y 13.
Consultados por este diario, desde Edelap indicaron: “En el marco de la ola de calor que azota la región, se produjo una salida de servicio. Personal técnico se encuentra trabajando”.
En medio de la ola de calor, en el barrio San Carlos viven el drama de llenar los baldes de madrugada para poder contar con agua durante el día.
Desde 32 y 134, un lector contó su drama: "A las 3.30 me tengo que levantar para poder llevar agua de la cisterna al tanque. Tengo 73 años y vivo solo... ¡Esto es inhumano!". Por su parte, esta mañana Enrique Cingolani expresó que "seguimos sin agua en la calle 45 entre 148 y 149. Tampoco hay de madrugada. Ya no sabemos qué podemos hacer", panorama que se repite en 164 entre 44 y 45; 146 y 46 y en 136 entre 524 y 525.
Carlos Javier Horillo, vecino de 139 entre 50 y 52, dijo: "Desde mitad de diciembre que no tenemos agua. Hicimos reclamos a Absa y al Ente Regulador pero no tenemos respuestas". Por su parte, Elcira Vedoya, residente de la zona de Plaza Paso, sostuvo: "Estamos sin presión de agua desde ayer. Es la segunda vez que ocurre en este semestre. La verdad que es un desastre Absa". También la falta del suministro enciende la bronca en Villa del Plata, donde aseguran que "la caótica situación del agua ya es insoportable".
Mientras tanto la falta de agua también se padece en Villa Elvira. Por caso, vecinos de 603 y ruta 11 contaron que "hace días tenemos los mismos problemas de agua que en toda La Plata. Sale sólo un hilo a partir de la medianoche y así juntamos toda la madrugada para poder tener algo en el día. Una vergüenza tener que estar así. Necesitamos que se haga visible la problemática situación que pasamos todos los platenses". Y en 155 y 523 dijeron: "Estamos sin agua. No funciona la bomba. Vinieron, anduvo unos días y ahora estamos sin agua en todo el barrio Santa Ana".
"En la zona de Barrio Aeropuerto, 13 y 607 y alrededores, estamos casi sin agua. Sale un chorrito y ya para la tarde se corta y a la noche vuelve un poquito. Es patético", comentó Héctor, quien agregó: "Es una problemática de hace varios años en la zona. Hace un mes vino una empresa privada y cambió los caños. Pusieron unos un poco más grandes. Prometieron que para estas fechas de calor íbamos a tener más caudal de agua y nada cambió. Todo lo contrario ya que hay menos agua ahora que antes".
Mientras que Inés, vecina de Berisso, sostuvo que "hace 4 años que vivo acá y en el verano son continuos los cortes de luz. En cuanto al agua no hay prácticamente, necesito que se hagan cargo porque no sale ni una gota en la zona de la calle 21 entre 161 y 161 norte. Totalmente inhumano todo lo que está pasando".
Por su parte Absa informó en un comunicado que "continúa adelante el tendido de cañerías en el marco de la obra de cierre de malla, que permitirá mejorar el servicio de agua en City Bell". En ese sentido indicó que "durante la jornada de hoy, los trabajos se realizan sobre calle 476 desde 14c hasta Camino General Belgrano, por lo que se encuentra afectado el suministro de agua en el sector delimitado por las calles 17 a 24; y de 471 a 480". Y aclaró que "por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".
