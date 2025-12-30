Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes

En el marco de una jornada con temperaturas extremas que alcanzaron una máxima de 37ºC y una sensación térmica de 40ºC, la ciudad de La Plata registra múltiples interrupciones en los servicios de energía eléctrica y agua corriente. Las fallas afectan principalmente a los barrios periféricos y se manifiestan a través de cortes totales o baja presión/tensión.

En cuanto a zonas con interrupciones de suministro eléctrico (Edelap), la red eléctrica presenta fallas por baja tensión y cortes prolongados en diversos puntos.

En Los Hornos se reportan oscilaciones permanentes (entre 150 y 220 voltios) en la zona de calle 70 entre 153 y 154, lo que impide el uso de electrodomésticos y refrigeración.

En Tolosa, en la zona de 121 y 528, se registran cortes intermitentes y baja tensión constante desde la noche del lunes.

En barrio La Hermosura vecinos informan problemas de baja tensión que se extienden desde hace una semana.

En tanto, en el Casco Urbano dan cuenta de un corte total del servicio desde las 9:00 hs en la zona de calle 35 entre 13 y 14.

Asimismo, en San Carlos, más precisamente en 147 entre 52 y 53, se reportó el incendio de un medidor, dejando a la zona sin suministro y a la espera de cuadrillas técnicas.

En horas del mediodía, vecinos de Etcheverry advirtieron por un corte de luz en en torno a la calle 211 en el tramo de 44 a 52.

Barrios afectados por falta de agua (ABSA)

El servicio de agua corriente presenta una situación crítica, con sectores que llevan varios días sin suministro.

San Carlos era el foco de mayor conflicto más precisamente en sectores como 136 entre 523 y 524 y en 141 bis y 32, donde se denuncian hasta cuatro días consecutivos sin ingreso de agua a las viviendas. También se registran faltantes en 146 y 46.

En Los Hornos, el sector de 81 entre 133 y 134, y en 70 entre 153 y 154, la presión es nula. En algunos puntos, la empresa ha debido asistir con camiones cisterna para el llenado de bidones ante la inoperatividad de las bombas locales.

La bronca de los vecinos con ABSA y EDELAP

A pesar de las reiteradas comunicaciones de los usuarios a las empresas prestatarias (Edelap y ABSA), las soluciones técnicas aún no han sido implementadas de manera efectiva en los puntos mencionados.

Entre los testimonios vecinales, una usuaria reflejó el malestar y las penurias que provocan el faltante de los servicios ante la ola de calor. "En mi casa convivo con mi hijo que tiene discapacidad y no contamos con una sola gota de agua, así que basta con imaginarse lo difícil que es sobrellevar todo esto. Es Imposible bañarse, usar el baño, limpiar la cocina, lavar la ropa. No se puede vivir con esta deshumanización", graficó.

Mientras tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por calor, lo que agrava la situación sanitaria ante la imposibilidad de mantener la higiene y la refrigeración básica.

Reclamos vecinales

