Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes

Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes
30 de Diciembre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

En el marco de una jornada con temperaturas extremas que alcanzaron una máxima de 37ºC y una sensación térmica de 40ºC, la ciudad de La Plata registra múltiples interrupciones en los servicios de energía eléctrica y agua corriente. Las fallas afectan principalmente a los barrios periféricos y se manifiestan a través de cortes totales o baja presión/tensión.

LEA TAMBIÉN

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

En cuanto a zonas con interrupciones de suministro eléctrico (Edelap), la red eléctrica presenta fallas por baja tensión y cortes prolongados en diversos puntos.

En Los Hornos se reportan oscilaciones permanentes (entre 150 y 220 voltios) en la zona de calle 70 entre 153 y 154, lo que impide el uso de electrodomésticos y refrigeración.

En Tolosa, en la zona de 121 y 528, se registran cortes intermitentes y baja tensión constante desde la noche del lunes.

En barrio La Hermosura vecinos informan problemas de baja tensión que se extienden desde hace una semana.

En tanto, en el Casco Urbano dan cuenta de un corte total del servicio desde las 9:00 hs en la zona de calle 35 entre 13 y 14.

Asimismo, en San Carlos, más precisamente en 147 entre 52 y 53, se reportó el incendio de un medidor, dejando a la zona sin suministro y a la espera de cuadrillas técnicas.

En horas del mediodía, vecinos de Etcheverry advirtieron por un corte de luz en en torno a la calle 211 en el tramo de 44 a 52.

Barrios afectados por falta de agua (ABSA)

El servicio de agua corriente presenta una situación crítica, con sectores que llevan varios días sin suministro.

San Carlos era el foco de mayor conflicto más precisamente en sectores como 136 entre 523 y 524 y en 141 bis y 32, donde se denuncian hasta cuatro días consecutivos sin ingreso de agua a las viviendas. También se registran faltantes en 146 y 46.

En Los Hornos, el sector de 81 entre 133 y 134, y en 70 entre 153 y 154, la presión es nula. En algunos puntos, la empresa ha debido asistir con camiones cisterna para el llenado de bidones ante la inoperatividad de las bombas locales.

La bronca de los vecinos con ABSA y EDELAP

A pesar de las reiteradas comunicaciones de los usuarios a las empresas prestatarias (Edelap y ABSA), las soluciones técnicas aún no han sido implementadas de manera efectiva en los puntos mencionados. 

Entre los testimonios vecinales, una usuaria reflejó el malestar y las penurias que provocan el faltante de los servicios ante la ola de calor. "En mi casa convivo con mi hijo que tiene discapacidad y no contamos con una sola gota de agua, así que basta con imaginarse lo difícil que es sobrellevar todo esto. Es Imposible bañarse, usar el baño, limpiar la cocina, lavar la ropa. No se puede vivir con esta deshumanización", graficó.

Mientras tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por calor, lo que agrava la situación sanitaria ante la imposibilidad de mantener la higiene y la refrigeración básica.

Reclamos vecinales 

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires: 

Teléfono fijo: 412-0101 

WhatsApp: +5492214779896 

Canal de WhatsApp: EL DIA  

Mail: redacción@eldia.com 

Instagram: @eldialp 

Facebook: @eldialp 

TikTok: @eldialp 

Threads: @eldialp 

X (ex Twitter): @eldialp 

YouTube: @eldialp84 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

En medio de la falta de agua en la Región, anuncian un mega plan de obras que mejorará el servicio en Punta Lara
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario
Últimas noticias de La Ciudad

Lo que tenés que saber hoy en La Plata

Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa

El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio
Espectáculos
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Información General
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Policiales
VIDEO. Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Deportes
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lanteri y Tomás Etcheverry
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla