Policiales |VILLA ELVIRA

Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista

Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista

Lo amenazaron con un arma durante el viaje / web

31 de Diciembre de 2025 | 05:04
Un taxista de 65 años pasó momentos de miedo e incertidumbre por un hecho de inseguridad que afrontó a pocas horas de finalizar este año. Promediaba la tarde de ayer cuando al trabajador, de la empresa de taxis APT, se le avisó por radio que debía dirigirse a 117 entre 75 y 76. Allí se subieron dos hombres, que le pidieron ser trasladados hasta 125 entre 613 y 614.

Según pudo saber este diario, una vez allí, se bajó uno de los falsos pasajeros y entró a una casa “de material y con portón de chapa”. Y que tras tardar “20 minutos”, el taxista vio que “guardó entre sus prendas a un arma de fuego”. Y que al subir nuevamente al taxi, le pidió al chofer que los llevara hasta 121 entre 79 y 80.

En esta cuadra, uno de los delincuentes le sustrajo al taxista el celular, ordenándole que le diera la contraseña, mientras que el cómplice amenazaba a la víctima del asalto apoyándole en la cintura lo que aseguró que era un arma. Luego que el taxista accediera a darles la contraseña, uno de los ladrones ingresó a la cuenta de Mercado Pago y transfirió a la suya el dinero que tenía el damnificado.

Luego dejaron el teléfono en el asiento y corrieron hasta las calles 80 y 120, donde los perdió de vista. El hecho ocurrió en jurisdicción de la localidad de Villa Elvira y es investigado por las autoridades policiales, que trabajan en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

 

