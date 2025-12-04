Salió a robar ruedas con su hijo de 12 años

Un hombre de 35 años fue detenido ayer por la mañana en La Plata acusado de robar la rueda de auxilio de un Peugeot 207 estacionado en 57 entre 1 y 115. Voceros indicaron que lo sorprendieron junto a un menor de apenas 12 años, identificado luego como su hijo.

El operativo se dio cuando personal de la Comisaría Novena realizaba una recorrida preventiva y vio a dos personas debajo del vehículo, retirando la rueda de auxilio. Tras concretar el robo, ambos colocaron la cubierta en un carrito enganchado a una motocicleta Honda Wave negra.

Los policías los interceptaron en la esquina de 1 y 57. Allí fueron identificados como un hombre de 35 años y su hijo menor. En el carrito encontraron la rueda robada, oculta bajo cartones.

El sujeto quedó aprehendido por “tentativa de robo modalidad roba ruedas”, mientras que el menor fue solo identificado, tal como dispuso la UFI del Joven N° 3. La causa quedó en manos de la UFI N° 5, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien avaló el procedimiento y ordenó que el detenido sea llevado a tribunales este jueves por la mañana.