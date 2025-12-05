Llamado a extraordinarias para apurar las reformas

El presidente Javier Milei firmará hoy el decreto con el que convocará a las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el Presupuesto 2026 -prioritario- y algunas de las reformas con las que aspira a darle una nueva impronta a la segunda parte de su mandato. Reformas de segunda generación, le dicen en la Casa Rosada.

El decreto se haría efectivo en el Boletín Oficial a partir del primer día hábil de la próxima semana -martes 9 de diciembre- y establecerá dos aspectos centrales: las iniciativas habilitadas para su tratamiento exclusivo durante ese lapso y la duración de estas sesiones.

Se prevé que las sesiones extraordinarias se desarrollen desde el 10 de diciembre y hasta el cierre del mes, replicando el esquema del año anterior, cuando funcionó del 5 al 27 de diciembre. La actividad parlamentaria quedaría suspendida durante las fiestas y las primeras semanas de enero.

La estrategia oficial contempla, aparentemente, un segundo llamado a extraordinarias durante el mes de enero de 2026, siguiendo el modelo implementado a comienzos de este año cuando Milei dispuso un debate parlamentario entre el 27 de enero y el 21 de febrero.

Temas a tratar

Por otro lado, aún no se conoce con exactitud la totalidad de iniciativas que se impulsarán allí, pero se descuenta que irán los siguientes asuntos: el mencionado Presupuesto, la reforma o modernización laboral, la ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Código Penal, la modificación de la ley de Glaciares.

Hasta el momento, sólo ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados la ley de Inocencia Fiscal, con la que el Ejecutivo busca cambiar la lógica del sistema impositivo y crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias.

“Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”, había explicado Milei en un mensaje televisivo grabado. El objetivo es intentar sumar dólares “del colchón” a la plaza financiera y evitar los vaivenes en la cotización de la divisa.

La reforma penal, de la han trascendido trazos, se encontraría ahora en la secretaría de Legal y Técnica de Presidencia para una última revisión pero la intención del Gobierno es ponerla en debate en el período de extraordinarias que comienza el próximo lunes.

El Presupuesto ya se comenzó a discutir en el ámbito de las comisiones de la Cámara baja y, de hecho, tiene dictamen. Pero el resto, en rigor, sólo son borradores informales que se han filtrado.

Lo dicho: el Presupuesto es la iniciativa prioritaria para Milei, la que busca impulsar en primer término porque le urge comenzar el 2026 con la estimación ratificada por ley de cuánto serán los fondos que tendrá cada una de las áreas del Sector Público Nacional. Exigencia de afuera y una gota de sensatez interna, luego de dos años de prorrogas de presupuestos que quedaron viejos.

Hay optimismo en el Gobierno respecto a conseguir la sanción del Presupuesto. Se trabaja aún en el ofrecimiento particular que se hará a cada gobernador que tiene capacidad de incidencia en el Congreso a través de sus legisladores. Tarea en la que está el ministro viajero (por las provincias) Diego Santilli, que viene de reunirse con el porteño Jorge Macri -viejo conocido- y hará lo propio en breve con el pampeano peronista Sergio Ziliotto, si se quiere muy alejado de los violetas.

El proyecto más discutido acaso sea la reforma laboral, trabajada en el llamado Consejo de Mayo pero también en secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, y el ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. “El Coloso” -así lo llama Milei- ha sido blanco de críticas por partes de los caciques de la CGT, que repelen los cambios radicales que propone el economista platense. Como el fin de la ultra actividad, la quita de la denominada “cuota solidaria” y los cambios en el régimen de indemnizaciones.

La CGT en alerta

Los jefes sindicales no fueron convocados por la Rosada para una última discusión de las enmiendas proyectadas pero, en cambio, comenzaron con reuniones sectoriales intra-peronismo. Como con Sergio Massa, el último candidato presidencial del partido, y gobernadores del PJ y del grupo conocido como Provincias Unidas. Por ejemplo, con el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) y el chubutense Ignacio Torres (PRO), se juntaron el miércoles por la tarde.

A principios de noviembre, en un discurso el propio Milei había dado pistas sobre los cambios en la ley de Glaciares para favorecer la explotación minera en las provincias cordilleranas. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona peri-glaciar”, apuntó. Y deslizó que la idea original de la iniciativa fue, en rigor, del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. No de su administración. Detalles.

Pese a la desconfianza inicial entre el mandatario radical y el Ejecutivo, con el tiempo el vínculo fue armonizándose. Y de hecho Cornejo no dudó en aliarse a la Libertad Avanza en su provincias en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esa alianza triunfó claramente por sobre el PJ.