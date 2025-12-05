Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Política y Economía |Más atribuciones para la legislatura

Una bicameral con poder para decidir sobre obras en los municipios

Una bicameral con poder para decidir sobre obras en los municipios

Manos levantadas. La votación fue de madrugada /Nicolás Braicovich

5 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

La Legislatura metió mano en la ley que autorizó a Kicillof a tomar deuda. No sólo terminó elevando el monto de los recursos que se repartirán entre los municipios, sino que además impulsó la creación de una comisión bicameral que tendrá potestades para direccionar parte de los fondos que se destinarán a las comunas.

La Gobernación resistió la bicameral porque sostenía que los legisladores se adjudicaban atribuciones que le corresponden al Ejecutivo. Pero finalmente, la bicameral se terminó creando no sólo con potestades de control y seguimiento: también podrá “analizar, verificar y remitir al Poder Ejecutivo los proyectos formulados por los municipios”.

La bicameral tiene atado su funcionamiento al Fondo de Financiamiento para las comunas que se creó con el 8 por ciento de los fondos que surjan del endeudamiento de casi 3 mil millones de dólares. Aunque luego de una larga discusión, esos recursos se terminaron garantizando más allá de cómo evolucione la toma de deuda.

La integración del Fondo quedó garantizada con recursos de Rentas Generales por la suma de 250.000.000.000 y se pagará en cuotas. de acuerdo al siguiente cronograma: abril de 2026, agosto de 2026, noviembre de 2026, abril de 2027 y junio de 2027.

El 70 por ciento de esos recursos se distribuirán conforme al CUD, un coeficiente que se usa para repartir la coparticipación. Pero el 30 por ciento restante será manejado por la comisión bicameral.

Esa comisión estará integrada por 7 diputados y 5 senadores con participación de las minorías.

LE PUEDE INTERESAR

Peleas en la oposición por el apoyo al Gobernador

LE PUEDE INTERESAR

Llamado a extraordinarias para apurar las reformas

¿A cuánto asciende el 30 por ciento que podrá manejar la bicameral para asignar a las comunas?

Importa treinta mil millones de pesos para el caso de la cuota de abril de 2026 y hasta otros 30 mil millones de pesos para agosto del año que viene.

A esos recursos hay que sumar otros 30 mil millones para la cuota de noviembre de 2026.

La bicameral tendrá otras atribuciones como requerir la presencia de Ministros, Subsecretarios y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.

También, solicitar la remisión de información sobre ejecución presupuestaria e indicadores económicos, con periodicidad trimestral, a los efectos de realizar el seguimiento de la evolución de la situación económica y recibir información del estado de la deuda pública, su stock, servicios de capital e intereses, perfil de vencimientos, y cualquier otro dato relevante de la toma del endeudamiento autorizado, que el Poder Ejecutivo debe remitir trimestralmente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: el proyecto completo y los detalles de los puntos clave

ATE anunció un paro nacional y movilización, con impacto en La Plata: cuándo será la huelga

Más gremios se suman al pedido de reabrir urgente las paritarias

El elogio de Milei a Caputo tras el anuncio: "El mejor de todos los tiempos"
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Policiales
En medio de la violenta ola de inseguridad, La Plata suma 40 patrulleros
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante de La Plata blanco de la delincuencia: una hora de terror
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Deportes
En VIVO | La ceremonia del sorteo del Mundial 2026: se conocerán los rivales de Argentina
Hoy comienzan las finales de la Primera División del vóley femenino de ARVA
A vos te hice a un gol, a vos ni te conozco: contra qué posibles rivales nunca jugó Argentina
Los 12 clásicos platenses que se jugaron en diciembre: el que se jugó un día 8 y uno histórico
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla