Peleas en la oposición por el apoyo al Gobernador

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Política y Economía |Los acuerdos del pro, el radicalismo y los libertarios con el oficialismo

Dinero para los municipios, cargos para diputados opositores: la negociación por el endeudamiento generó fuertes discusiones

Matías Ranzini, del PRO, ocupará una dirección en el banco provincia/x

5 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

El líder de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, denunció ayer que el oficialismo y sectores de la oposición (incluyendo a sus aliados del PRO) estarían utilizando los últimos días del mandato de diputados y senadores electos en 2021 para “negociar cargos” y “endeudar a los bonaerenses”.

“Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra, pervirtiendo la entidad financiera aun cuando ya juraron los nuevos legisladores”, escribió el diputado, quien denunció que estas maniobras se realizan “en las últimas horas de los mandatos vigentes” para cerrar acuerdos que, según él, “se van a terminar cuando asuma la nueva bancada de La Libertad Avanza”.

El que primero salió a responderle es el electo diputado provincial por la segunda Sección, Manuel Passaglia. Hola Sebastián. ¿Cómo explicás que aliados tuyos en la provincia de Buenos Aires acompañaron en la Legislatura esta estafa a los bonaerenses y van a disfrutar de los beneficios de su cargos como Directores del Banco Provincia?

Y agregó: “Te aviso por las dudas que este insólito endeudamiento para financiar la rosca política y la campaña a Presidente de @kicillofok todavía necesita la autorización del gobierno nacional. ¿Qué van a hacer @jmilei y @luiscaputoAR. ¿Van a convalidar esta estafa?Ojo no vaya a ser cosa que ustedes sean cómplices de esto también”.

En tanto el PRO de la provincia de Buenos Aires expresó que “no acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con destino específico a la inversión. Si accedimos a acompañar el rollover para el financiamiento de la deuda anterior. Negar esta herramienta hubiera sido irresponsable con el futuro de los bonaerense”.

Según afirmó ayer el gobernador Axel Kicillof, gran parte de los casi mil millones de dólares que la provincia deberá amortizar el año próximo, como pago de su deuda externa, fueron solicitados en la administración de María Eugenia Vidal.

En la negociación por la aprobación del pedido de endeudamiento del Gobernador, el PRO obtuvo dos cargos en el directorio del Banco Provincia y otros dos en el Tribunal Fiscal de Apelaciones y en el Consejo de Educación de la Dirección General de Escuelas.

Al respecto, aclaró: “Nuestro espacio ocupó lugares correspondientes a la oposición en distintos órganos colegiados que requieren acuerdos parlamenterios, y en los que el PRO debía colocar sus reemplazos pertinentes como en el Banco Provincia y el Consejo General de Educación”.

Advertencia a Kicillof

Pareja además le dejó una advertencia al gobierno de Axel Kicillof en relación a la Legislatura que tendrá a partir del 10 de diciembre. “Que se entienda bien. Negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”

Y aseguró que “estos enunciados pueden quedar en la nada, y somos conscientes que quienes han entregado la dignidad hoy estarán celebrando. Pero seremos todos los bonaerenses los que sufriremos los resultados de su accionar por muchos años más. Seguirán siendo cómplices y responsables de lo que acaban de hacer”.

 

