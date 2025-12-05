Peleas en la oposición por el apoyo al Gobernador

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio
El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%
La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dinero para los municipios, cargos para diputados opositores: la negociación por el endeudamiento generó fuertes discusiones
El líder de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, denunció ayer que el oficialismo y sectores de la oposición (incluyendo a sus aliados del PRO) estarían utilizando los últimos días del mandato de diputados y senadores electos en 2021 para “negociar cargos” y “endeudar a los bonaerenses”.
“Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra, pervirtiendo la entidad financiera aun cuando ya juraron los nuevos legisladores”, escribió el diputado, quien denunció que estas maniobras se realizan “en las últimas horas de los mandatos vigentes” para cerrar acuerdos que, según él, “se van a terminar cuando asuma la nueva bancada de La Libertad Avanza”.
El que primero salió a responderle es el electo diputado provincial por la segunda Sección, Manuel Passaglia. Hola Sebastián. ¿Cómo explicás que aliados tuyos en la provincia de Buenos Aires acompañaron en la Legislatura esta estafa a los bonaerenses y van a disfrutar de los beneficios de su cargos como Directores del Banco Provincia?
Y agregó: “Te aviso por las dudas que este insólito endeudamiento para financiar la rosca política y la campaña a Presidente de @kicillofok todavía necesita la autorización del gobierno nacional. ¿Qué van a hacer @jmilei y @luiscaputoAR. ¿Van a convalidar esta estafa?Ojo no vaya a ser cosa que ustedes sean cómplices de esto también”.
En tanto el PRO de la provincia de Buenos Aires expresó que “no acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con destino específico a la inversión. Si accedimos a acompañar el rollover para el financiamiento de la deuda anterior. Negar esta herramienta hubiera sido irresponsable con el futuro de los bonaerense”.
Según afirmó ayer el gobernador Axel Kicillof, gran parte de los casi mil millones de dólares que la provincia deberá amortizar el año próximo, como pago de su deuda externa, fueron solicitados en la administración de María Eugenia Vidal.
LE PUEDE INTERESAR
Llamado a extraordinarias para apurar las reformas
En la negociación por la aprobación del pedido de endeudamiento del Gobernador, el PRO obtuvo dos cargos en el directorio del Banco Provincia y otros dos en el Tribunal Fiscal de Apelaciones y en el Consejo de Educación de la Dirección General de Escuelas.
Al respecto, aclaró: “Nuestro espacio ocupó lugares correspondientes a la oposición en distintos órganos colegiados que requieren acuerdos parlamenterios, y en los que el PRO debía colocar sus reemplazos pertinentes como en el Banco Provincia y el Consejo General de Educación”.
Pareja además le dejó una advertencia al gobierno de Axel Kicillof en relación a la Legislatura que tendrá a partir del 10 de diciembre. “Que se entienda bien. Negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”
Y aseguró que “estos enunciados pueden quedar en la nada, y somos conscientes que quienes han entregado la dignidad hoy estarán celebrando. Pero seremos todos los bonaerenses los que sufriremos los resultados de su accionar por muchos años más. Seguirán siendo cómplices y responsables de lo que acaban de hacer”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí