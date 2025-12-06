"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps de Canadá y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en un encuentro disputado esta tarde en el Chase stadium de Fort Lauderdale.
En el partido, que tuvo cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.
Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.
Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.
Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.
A los 9 minutos de partido y en un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero pero el colombiano Edier Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka, siendo el 1-0 de los de Miami.
Ya en el complemento, a los 15 minutos, el Vancouver Whitecaps empataría el partido. En el punto penal, el delantero Brian White recibió de espaldas al arco y tocó a su derecha para el solitario ingreso de Ali Ahmed que le dio mordido con la parte interna de su pie diestro al primer palo del arquero argentino Rocco Ríos Novo que llegó a tocar la pelota pero se le terminó metiendo dentro del arco.
Sin embargo, a los 26 minutos, el argentino Rodrigo De Paul volvió a darle la ventaja al Inter Miami.
En campo propio, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas perdió la pelota con su compatriota Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano a su compañero de la Selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y puso el 2-1.
A los 49 minutos, Tras un pelotazo largo, Messi paró la pelota con el pecho a pasos del círculo central en campo rival y la tiró por encima del defensor que tenía de frente para dejar al argentino Tadeo Allende mano a mano con el arquero japonés Takaoka.
El ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza se fue solo a enfrentar a Takaoka y terminó definiendo por debajo de las piernas del japonés, sellando así el primer título de liga para el Inter Miami.
Sintesis Inter Miami 3 – Vancouver Whitecaps 1
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano.
Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathias Laborda; Sebastian Berthalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahsmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.
Gol en el primer tiempo: 9m. Édier Ocampo (V), en contra.
Goles en el segundo tiempo: 15m. Ali Ahmed (V); 29m. Rodrigo De Paul (I); 49m. Tadeo Allende (I).
Cambio en el segundo tiempo: 12m. Telasco Segovia por Baltasar Rodríguez (I); 22m. Joedrick Pupe por Ralph Priso (V) y Ryan Gauld por Ali Ahmed (V); 32m. Yannick Bright por Mateo Silvetti (I); 35m. Kenji Cabrera Nakamura por Andrés Cubas (V); 46m. Marcelo Weigandt por Ian Fray (I) y Jayden Nelson por Emmanuel Sabbi (V).
Estadio: Chase stadium, Fort Lauderdale.
Árbitro: Drew Fischer.
