Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Policiales

"No hay palabras para describir el dolor y la vergüenza": tras el pedido de "La Toretto" de La Plata para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter Armand

"No hay palabras para describir el dolor y la vergüenza": tras el pedido de "La Toretto" de La Plata para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter Armand
6 de Diciembre de 2025 | 18:50

Escuchar esta nota

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” de La Plata solicitó permiso ante la Justicia para trabajar como niñera: está imputada por homicidio culposo con dolo eventual y aún espera el juicio por matar a Walter Armand, de 37 años, en abril del año 2024.

Como publicó en exclusiva EL DIA, la acusada le requirió al Tribunal 2 de La Plata que haga lugar al pleno para salidas laborales: “Mi asistida necesita trabajar y está vigente la posibilidad de cuidar como niñera a un menor de un año y medio”, explicó su defensor en diálogo con este medio.

Luego de que se conociera la información publicada por este medio sobre la joven, quien busca acceder a nuevas oportunidades laborales —entre ellas, trabajar como niñera—, la familia de Walter Armando Armand reaccionó con profundo malestar.

En una publicación difundida en redes sociales, los allegados de la víctima manifestaron: “No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa como corresponde, sino que también pretende tener salidas laborales. Ya no hay palabras para describir el dolor y la vergüenza que siente la familia por sus actos. Esperamos que se haga justicia cuanto antes y que pague por el daño causado.”

El reclamo se suma al pedido sostenido de los familiares para se realice el juicio oral y se determine la responsabilidad penal por la muerte de Walter. “Justicia por Walter Armand”, concluye el mensaje.

LEA TAMBIÉN

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Estudiantes perfila el once con un solo cambio

Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas

La arenga de Verón en la previa al clásico platense

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Últimas noticias de Policiales

Viajaban desde La Plata: murió un funcionario de Seguridad bonaerense en un accidente en Ruta 3

¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón

Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto 

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Espectáculos
Composición: tema "La Vaca"
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos
El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
Deportes
Messi lo logró: el Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS
¡Para agendar! Oficializaron fecha y hora de los partidos de Argentina en fase de grupos del Mundial
Clásico platense: fuerte advertencia de Seguridad por el uso de pirotecnia en el Bosque
"Clandestino": torneo de polo de los Pieres fue clausurado por falta de habilitación
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Información General
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
La Ciudad
“Navidad sin dolor”: la iniciativa gratuita de la Facultad de Odontología
En FOTOS | La primera Fiesta de la Frutilla platense
Vecinos de Villa Castells exigen que se cumpla el fallo judicial por el agua
"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" coparon los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla