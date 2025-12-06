"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” de La Plata solicitó permiso ante la Justicia para trabajar como niñera: está imputada por homicidio culposo con dolo eventual y aún espera el juicio por matar a Walter Armand, de 37 años, en abril del año 2024.
Como publicó en exclusiva EL DIA, la acusada le requirió al Tribunal 2 de La Plata que haga lugar al pleno para salidas laborales: “Mi asistida necesita trabajar y está vigente la posibilidad de cuidar como niñera a un menor de un año y medio”, explicó su defensor en diálogo con este medio.
Luego de que se conociera la información publicada por este medio sobre la joven, quien busca acceder a nuevas oportunidades laborales —entre ellas, trabajar como niñera—, la familia de Walter Armando Armand reaccionó con profundo malestar.
En una publicación difundida en redes sociales, los allegados de la víctima manifestaron: “No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa como corresponde, sino que también pretende tener salidas laborales. Ya no hay palabras para describir el dolor y la vergüenza que siente la familia por sus actos. Esperamos que se haga justicia cuanto antes y que pague por el daño causado.”
El reclamo se suma al pedido sostenido de los familiares para se realice el juicio oral y se determine la responsabilidad penal por la muerte de Walter. “Justicia por Walter Armand”, concluye el mensaje.
