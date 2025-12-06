Barcelona visita al Betis con el objetivo de defender el liderazgo

Barcelona, puntero con 37 puntos, visita desde las 14:30 al Real Betis, quinto en las posiciones con 24, en el partido más destacado de los cuatro que se juegan hoy por la decimoquinta fecha de la Liga de España.

También se enfrentarán Villarreal vs. Getafe (10); Alavés vs. Real Sociedad (12) y Athletic de Bilbao vs. Atlético Madrid (17). Ayer, en el único cotejo adelantado, Oviedo empató sin goles con el Mallorca.