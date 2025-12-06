El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Tras un jueves movido por la medida de fuerza del plantel y el comunicado emitido por los futbolistas a través de sus redes sociales, la presencia del flamante presidente Carlos Anacleto en Estancia Chica terminó por solucionar parcialmente la situación, con un pago inmediato y el compromiso de que se irá saldando la deuda posterior al mes de septiembre, al menos con la entrega de cheques.
Así el plantel retomó los entrenamientos en Abasto con vistas al clásico del próximo lunes desde las 17.00 en el Bosque con el arbitraje de Facundo Tello. El premio es enorme: disputar la final del campeonato programada -por ahora- para el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Ya el jueves por la tarde había un principio de acuerdo entre las partes, por lo que se sabía que la medida de fuerza no tendría continuidad. Por eso, Fernando Zaniratto y su grupo de trabajo planificó una tarea de gimnasio y distintos tácticos en el campo de jugo. Seguramente hoy el equipo tendrá una práctica formal de fútbol que despejará la única duda en la formación titular: si volverá a la titularidad Alejandro Piedrahíta (ya repuesto de una mialgia) o si tendrá continuidad entre los once Jeremías Merlo.
Más allá de esa duda, Zaniratto encontró una base para este momento de la temporada, de manera que Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max,Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta o Jeremías Merlo; y Marcelo Torres serán los titulares para enfrentar una nueva edición del clásico que paraliza -esta vez más que nunca- a toda la ciudad. El regreso del colombiano a la nómina de concentrados podría provocar la salida de Jorge De Asís del banco.
