La Ciudad

"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60

"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
10 de Enero de 2026 | 08:52

Escuchar esta nota

Vecinos de la zona oeste de La Plata expresaron su preocupación por el grave estado de la calzada en la intersección de calles 60 y 166, donde desde hace más de un año persiste un pozo de gran tamaño que genera serios inconvenientes para quienes transitan por el lugar. Según denunciaron, la situación se agrava a diario por el constante paso de colectivos de las líneas 214 y Sur 10, lo que provoca vibraciones que ya alcanzan a las viviendas cercanas.

De acuerdo al testimonio de una vecina, el pozo estaría vinculado a una obra anunciada que debería extenderse hasta la calle 167, pero que se encuentra paralizada y “en veremos” en la zona de Los Hornos. Ante la falta de respuestas oficiales, los propios frentistas intentaron taparlo de manera provisoria, aunque aseguraron que los arreglos no resisten el tránsito pesado ni las lluvias.

“Las casas llegan a temblar cada vez que pasan los micros y la calle se está perdiendo”, señaló.

El reclamo se extiende también a otros tramos de la zona. Sobre calle 60, entre 167 y 170, los vecinos indicaron que el camino es de tierra y que los trabajos de mejorado que se realizan duran apenas unos días antes de deteriorarse nuevamente, sobre todo cuando llueve.

Aseguran que realizaron múltiples reclamos ante la Municipalidad y a delegados barriales, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas, por lo que piden una solución urgente antes de que la situación empeore.

