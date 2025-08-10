Cambian la validación de títulos del extranjero

El Ministerio de Capital Humano anunció una reforma en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros, luego de que 117 aspirantes sospechosos de fraude en el Examen Único de Residencias no lograrán validar sus calificaciones.

Según precisó la cartera en un comunicado oficial, “ninguna de las 117 personas consiguió validar la nota obtenida en el primer parcial”, y en 109 casos se trataba de profesionales con títulos convalidados de universidades extranjeras.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Políticas Universitarias dispuso que “únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME)”, un aval que poseen tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

"Esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades. No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", enfatizó el comunicado oficial.

Asimismo, el Ministerio subrayó que, al supervisar la convalidación al reconocimiento de la WFME, se “limita el acceso al examen de residencia a universidades que acreditan procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina”, de modo que todos los profesionales, nacionales o extranjeros con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas.

Investigan a 109 extranjeros

El Gobierno también anunció que llevará a la justicia el caso con denuncia penal contra los presuntos falsificadores que se copiaron en el examen. También, investiga a 109 extranjeros que participaron del examen de residencias médicas sin notificación a la Dirección Nacional de Migraciones.