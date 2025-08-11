Italia combate un incendio en las laderas del Vesubio

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Los bomberos seguían luchando ayer contra un incendio en las laderas del Vesubio, tras haber cerrado a los turistas todos los senderos que conducen al volcán cercano a Nápoles, en el sur de Italia.
El incendio arrasa el parque nacional desde el viernes y los bomberos desplegaron 12 patrullas además de seis aviones Canadair. También solicitaron la ayuda de bomberos de otras regiones italianas.
“Por razones de seguridad y para facilitar las operaciones de lucha contra el incendio y limpieza en las zonas afectadas, todas las actividades en la red de senderos del parque nacional del Vesubio quedan suspendidas hasta nuevo aviso”, anunció el parque. Cerca de 620.000 personas visitaron el cráter del volcán en 2024. El humo del incendio era visible ayer desde el yacimiento arqueológico cercano de Pompeya, que sin embargo permaneció abierto a los turistas.
En Italia, desde principios de año hasta el 31 de julio, se registraron 851 incendios que consumieron 56.263 hectáreas de terreno, equivalentes a 78.800 campos de fútbol.
