Se le plantó a cuatro y evitó que le sacaran la motocicleta

La esquina de 19 y 530 se convirtió ayer en epicentro de un nuevo hecho delictivo cometido en la castigada Zona Norte. Un repartidor de 28 años, que alterna viajes de comida y traslados, detuvo su moto en el punto indicado por una app: un tal “Lucas” esperaba para ir hasta el centro. Apenas bajó la vista para confirmar el destino, un hombre le hizo señas desde la vereda. No llegó a intercambiar palabra cuando de la penumbra surgieron 3 siluetas, cerrándole el paso. Tras rodearlo, uno de ellos, con las manos ocultas bajo la campera, gesticuló como si empuñara un arma y lanzó: “Quedate quieto, dame todo”. El joven entregó su celular mientras observaba cómo otro de los asaltantes tanteaba su moto.

No se resignó a perderla. Con un golpe instintivo, apoyó la mano en la bocina, dejando que el sonido reventara el silencio de la madrugada. El ruido atrajo a dos autos que se detuvieron unos metros más adelante. Los ladrones, al ver que el plan se complicaba, le dieron una patada al rodado y abandonaron la idea de llevárselo.