Milei y Bullrich se reunieron para revisar el calendario legislativo

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con intención de repasar la agenda legislativa que iniciará en febrero.

Según trascendió, se trató de un desayuno que celebraron en la Residencia de Olivos para avanzar con los detalles de la reforma laboral que aspiran a aprobar el mes próximo.

La ex funcionaria retrató el momento a través de su cuenta de X con una imagen en la que se lo ve al mandatario libertario en uso del habitual mameluco de YPF que porta cuando permanece en la residencia presidencial.

“Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro”, publicó en su cuenta, y completó: “Lo que hace falta para transformar el país de verdad. Argentina va a ser ENORME y próspera. Y no hay vuelta atrás”.

El próximo viernes, la mesa política se reunirá en la Casa de Gobierno definir la estrategia conjunta que impulsarán para conquistar el primer triunfo legislativo de 2026.