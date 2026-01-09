La inflación de CABA en diciembre fue del 2,7%

VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
Se ubicó por encima de lo que había sido noviembre y cerró 2025 con un acumulado de 31,8%
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró y alcanzó al 2,7%, con un incremento de 0,3 puntos con relación al 2,4% de noviembre, según informó el Instituto de Estadística porteño.
De esta forma, el año 2025 cerró con un aumento del costo de vida del 31,8%.
Si bien la variación de los precios se muestra acotada, los analistas ponen el ojo en la tendencia ascendente que viene manifestando en los últimos meses.
Uno de los rubros de mayor incidencia y que aportó a este avance es transporte, con un incremento del 5,5% al impactar las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron, en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.
Alimentos y bebidas promedió un incremento del 2,4%. Al interior de la división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%) y le siguieron, en importancia, pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%).
En sentido contrario, las caídas en verduras (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.
Los gastos de vivienda tuvieron un alza del 2,1%, debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.
Por su parte, los gastos en salud mostraron un alza del 2,5%, por aumento de medicamentos y cuotas de prepagas.
Con la fuerte competencia por la importación, indumentaria registró una suba del 1,2% muy por debajo del promedio.
Por su parte, el rubro educación aumentó 2,6%, a partir de actualizaciones de los colegios privados.
Aunque con menos incidencia en el índice general y en los bolsillos de los porteños, los costos bancarios subieron 4,5%.
Por su lado, restaurantes y hoteles también pegó fuerte con un alza del 4,3%.
También, por la apertura de las importaciones, los productos de equipamiento del hogar mostraron un avance del 1,6% por debajo del promedio.
