Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |1-0 ANTE ONCE CALDAS

Huracán vs Once Caldas: el Globo no hizo pie y cayó por la mínima en Colombia

13 de Agosto de 2025 | 02:32
Edición impresa

En Colombia, Huracán perdió 1-0 con Once Caldas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Globo no tuvo un buen encuentro y cayó por la mínima gracias a la gran labor del arquero Hernán Galíndez.

En el primer tiempo, el elenco colombiano fue muy superior al Globo, donde generó cuatro situaciones claras en las que hizo figura al arquero. Y después, generó poco en ataque más allá de algunas aproximaciones.

En el complemento, el encuentro fue más disputado, pero el local siguió teniendo mayor protagonismo. A los 12 minutos, encontró la apertura del marcador con un penal: tras una falta de Ibáñez sobre Barrios, Dayro Moreno se hizo cargo de la pena máxima y marcó el 1-0 con una gran definición.

Huracán sintió el impacto y más allá de alguna chance a través del ex Estudiantes, Luciano Giménez, Galíndez siguió salvando a su equipo con dos atajadas más. De esta manera, el elenco oriundo de Manizales se quedó con el primer duelo y todo se definirá el próximo martes a las 19 en el Tomás Adolfo Ducó, por el duelo de vuelta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones confirmadas, hora y TV

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones confirmadas, hora y TV

El PSG se lo empató en el final al Tottenham y se quedó con la Supercopa en los penales

Pedro Silva Torrejón fue descartado y Juan Manuel Villalba se perfila como reemplazante ante Lanús

Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: los accesos y todo lo que tienen que saber los hinchas en Paraguay
La Ciudad
Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas para toda la familia
La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos
Policiales
Incendio en Arturo Seguí a metros de una escuela
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
VIDEO. En menos de 24 horas, tres autos fueron consumidos por las llamas en un barrio de La Plata: temen por un quemacoches
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Espectáculos
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos
Política y Economía
La inflación de julio fue del 1,9% y en doce meses subió 26,6%
La Provincia lanza la figura de Investigador Asociado en Salud
Brote de listeriosis en la provincia de Buenos Aires vinculado a queso criollo
Argentina busca alivio arancelario en Washington y Milei planifica su gira por Estados Unidos
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla