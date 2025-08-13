Huracán vs Once Caldas: el Globo no hizo pie y cayó por la mínima en Colombia

En Colombia, Huracán perdió 1-0 con Once Caldas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Globo no tuvo un buen encuentro y cayó por la mínima gracias a la gran labor del arquero Hernán Galíndez.

En el primer tiempo, el elenco colombiano fue muy superior al Globo, donde generó cuatro situaciones claras en las que hizo figura al arquero. Y después, generó poco en ataque más allá de algunas aproximaciones.

En el complemento, el encuentro fue más disputado, pero el local siguió teniendo mayor protagonismo. A los 12 minutos, encontró la apertura del marcador con un penal: tras una falta de Ibáñez sobre Barrios, Dayro Moreno se hizo cargo de la pena máxima y marcó el 1-0 con una gran definición.

Huracán sintió el impacto y más allá de alguna chance a través del ex Estudiantes, Luciano Giménez, Galíndez siguió salvando a su equipo con dos atajadas más. De esta manera, el elenco oriundo de Manizales se quedó con el primer duelo y todo se definirá el próximo martes a las 19 en el Tomás Adolfo Ducó, por el duelo de vuelta.