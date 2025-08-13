Vélez vs Fortaleza: el Fortín se llevó un buen resultado de Brasil

En el estadio Plácido Aderaldo Castelo, Vélez igualó 0-0 con Fortaleza por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se llevó un buen resultado, pese a terminar con un jugador de más.

El primer tiempo fue disputado y con un Vélez con mayor protagonismo, donde contó con un tiro libre peligroso de Pellegrini. Por su parte, el elenco brasileño contó con un tiro peligroso de Marinho, que pasó cerca del palo derecho de Marchiori.

En el complemento, Fortaleza se adelantó y contó con un cabezazo claro de Breno que sacó en la línea Elías Gómez. Y el Fortín, tuvo un intento desviado de Machuca, como chance más clara. El local terminó con 10 ugadores, por la expulsión de Matheus Rossetto por doble amarilla en el minuto 43. El próximo martes, se verán otra vez las caras a las 19 en el José Amalfitani.

EMPATE EN MEDELLÍN

Atlético Nacional y San Pablo igualaron 0-0 en Colombia por la ida de Octavos. Cardona erró dos penales para el local.