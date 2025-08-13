El rechazo que hizo ruido a la comisión investigadora

Como se sabe, el escándalo del fentanilo contaminado tiene un correlato político, que quedó muy marcado a partir del rechazo de la propuesta de la legisladora del PRO, Silvana Giudici, de crear una comisión investigadora.

Para quienes se mueven por el mundillo del poder, “quedó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia los dueños de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA”.

Dichas firmas fueron inhibidas para producir medicamentos e insumos médicos por la ANMAT, organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el 11 de mayo de 2025. Hasta ese momento, realizaban millonarios negocios a través de licitaciones públicas en los municipios bonaerenses y otras provincias del país, de varios colores partidarios, pero sobre todo ligados a los denominados “barones del Conurbano” y obras sociales sindicales.