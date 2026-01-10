Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado oficial de transitabilidad de carácter urgente para la provincia de Chubut, informando el corte total de la Ruta Nacional 40. La medida responde a la peligrosidad extrema generada por un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino.
La restricción rige desde las 15:40 horas para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Las autoridades de seguridad vial determinaron que la visibilidad y el calor en la calzada representan un riesgo inminente para los conductores.
Ante la gravedad del siniestro, el organismo nacional solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el operativo de control preventivo en la zona. Estado de transitabilidad: La interrupción del tránsito se mantendrá "hasta nuevo aviso", supeditada a la evolución de las tareas de combate del fuego por parte de los brigadistas.
Canales de consulta: Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas nacionales en tiempo real a través de la web oficial del organismo o comunicándose al 0800-222-6272. Atención ante emergencias: Vialidad Nacional mantiene activa su línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519. Este nuevo foco ígneo se da en una jornada de temperaturas extremas en la Patagonia, lo que dificulta las tareas de contención de las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la principal arteria vial de la región cordillerana.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación por los incendios forestales en la cordillera provincial “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”, al tiempo que consideró que el siniestro fue intencional. En diálogo con Splendid AM 990, en el programa Cuestiones Pendientes, conducido por Ignacio Miri, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró. El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
En ese contexto, detalló que en las últimas horas “se quemó una casa que también estaba en el bosque. Hasta ahora hay once viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”. Iturrioz indicó que El Hoyo y Epuyén presentan sectores afectados, aunque permanecen protegidos y remarcó que, pese al despliegue, el incendio sigue fuera de control: “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas al igual que Epuyén”, afirmó. “Sólo podemos retardarlo aunque tengamos los recursos aéreos. Tenemos muchos recursos, pero la cabeza del incendio lo hace incontrolable, hay que rezar que llueva, que deje de hacer estos calores que también son extraordinarios y no habituales para la zona”, sostuvo, al tiempo que advirtió: “Lo único que hacemos con el trabajo diario es retardar los efectos nocivos de esta inclemencia”.
Sobre el origen del fuego, el ministro fue categórico y descartó la hipótesis de negligencia: “Los peritajes tienen tres partes. Una es la inicial, donde se toman las primeras muestras y se ubica el punto cero, ahí se detectó según el perito acelerante e hidrocarburos. La segunda parte, donde intervino la Policía Federal, no fue concluyente”. “La tercera es la pericia química de laboratorio, que no sólo te informa si hay hidrocarburos u otro tipo de acelerantes, sino cuáles. Nosotros tenemos ya acreditado con suficiencia que fue intencional y la investigación avanza”, afirmó.
En este sentido, Iturrioz subrayó: “Una acción negligente es muy diferente a una dolosa. Acá se inició en un lugar súper denso, no se puede caminar a menos que se tenga cierto conocimiento del bosque. Es un lugar que se sabía que el fuego se iba a difuminar rápido, iba a tener sus contornos expandidos rápidamente y, sobre todo, que iba a cortar la única ruta de acceso a Puerto Patriada. Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”.
“El último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”, señaló, y remarcó el desgaste del personal: “Hay gente que trabaja 15 o 16 horas por día, algunos más, y necesitan un recambio. Todos los ofrecimientos que tenemos, que por suerte son muchos, nos van a servir para hacer este relevo. Hoy llegan 63 brigadistas de Córdoba”. Sobre el impacto a largo plazo, concluyó: “El daño es inconmensurable. Tenemos generaciones de chubutenses que no van a conocer el bosque como nosotros lo conocimos, porque acá hay bosque que lleva más de mil años de crecimiento”.
