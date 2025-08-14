Alertan sobre el “riesgo de influencia china”

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Varias oenegés defensoras de los derechos humanos alertaron a la ministra británica de Cultura sobre el “riesgo de influencia china” que pesaría sobre la compra del prestigioso diario conservador The Telegraph por el fondo estadounidense RedBird.
“Los vínculos de RedBird Capital con China, especialmente a través de su presidente, John Thornton, amenazan el pluralismo mediático, la transparencia y la integridad de la información en Reino Unido”, escriben estas organizaciones, entre las que se encuentran Reporteros Sin Fronteras, Article 19 e Index on Censorship, en una carta abierta a la ministra de Cultura, Lisa Nandy.
“Le instamos a impedir esta adquisición e iniciar una investigación” sobre una posible influencia extranjera, añaden.
RedBird había anunciado en mayo un “principio de acuerdo” para adquirir The Telegraph por 500 millones de libras (unos 673 millones de dólares). Propiedad de la acaudalada familia Barclay, el diario fue puesto a la venta a finales de 2023 por el banco Lloyds para saldar cuantiosas deudas.
Una empresa conjunta entre RedBird y el fondo de inversión en medios de Abu Dabi (IMI), llamada RedBird IMI, había llegado a un acuerdo con la familia Barclay y saldado su deuda a cambio de una opción para tomar el control del grupo.
Sin embargo, la posibilidad de que un fondo emiratí controlara una publicación influyente llevó al gobierno conservador británico a legislar para bloquear la toma de control de medios por parte de Estados extranjeros, lo que hizo que RedBird IMI acabara retirándose.
LE PUEDE INTERESAR
Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro
LE PUEDE INTERESAR
Trump sube a Rocky al “ring” del Kennedy Center
Finalmente, el fondo estadounidense propuso convertirse en accionista mayoritario en solitario.
Las preocupaciones de las oenegés se centran en su presidente, John Thornton, del que afirman “forma parte del consejo asesor internacional de la China Investment Corporation, el mayor fondo soberano del país asiático, y presidió la Silk Road Finance Corporation, dos instrumentos mediante los cuales China ejerce influencia financiera”.
“No hay ninguna implicación ni influencia china en el proyecto”, afirmó un portavoz del fondo estadounidense.
El fondo precisó en mayo estar en conversaciones con “inversionistas minoritarios británicos”, “especialistas en prensa escrita y comprometidos en defender los valores editoriales de The Telegraph”.
RedBird, que ya ha invertido en clubes de fútbol como Milan o Liverpool, dice querer enfocarse en las operaciones digitales de The Telegraph, las suscripciones o “los mejores talentos periodísticos”, y expandir la publicación internacionalmente, especialmente hacia Estados Unidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí