El Mundo |COMPRA DE THE TELEGRAPH

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”

14 de Agosto de 2025 | 03:18
Edición impresa

Varias oenegés defensoras de los derechos humanos alertaron a la ministra británica de Cultura sobre el “riesgo de influencia china” que pesaría sobre la compra del prestigioso diario conservador The Telegraph por el fondo estadounidense RedBird.

“Los vínculos de RedBird Capital con China, especialmente a través de su presidente, John Thornton, amenazan el pluralismo mediático, la transparencia y la integridad de la información en Reino Unido”, escriben estas organizaciones, entre las que se encuentran Reporteros Sin Fronteras, Article 19 e Index on Censorship, en una carta abierta a la ministra de Cultura, Lisa Nandy.

“Le instamos a impedir esta adquisición e iniciar una investigación” sobre una posible influencia extranjera, añaden.

RedBird había anunciado en mayo un “principio de acuerdo” para adquirir The Telegraph por 500 millones de libras (unos 673 millones de dólares). Propiedad de la acaudalada familia Barclay, el diario fue puesto a la venta a finales de 2023 por el banco Lloyds para saldar cuantiosas deudas.

Una empresa conjunta entre RedBird y el fondo de inversión en medios de Abu Dabi (IMI), llamada RedBird IMI, había llegado a un acuerdo con la familia Barclay y saldado su deuda a cambio de una opción para tomar el control del grupo.

Sin embargo, la posibilidad de que un fondo emiratí controlara una publicación influyente llevó al gobierno conservador británico a legislar para bloquear la toma de control de medios por parte de Estados extranjeros, lo que hizo que RedBird IMI acabara retirándose.

Finalmente, el fondo estadounidense propuso convertirse en accionista mayoritario en solitario.

Las preocupaciones de las oenegés se centran en su presidente, John Thornton, del que afirman “forma parte del consejo asesor internacional de la China Investment Corporation, el mayor fondo soberano del país asiático, y presidió la Silk Road Finance Corporation, dos instrumentos mediante los cuales China ejerce influencia financiera”.

“No hay ninguna implicación ni influencia china en el proyecto”, afirmó un portavoz del fondo estadounidense.

El fondo precisó en mayo estar en conversaciones con “inversionistas minoritarios británicos”, “especialistas en prensa escrita y comprometidos en defender los valores editoriales de The Telegraph”.

RedBird, que ya ha invertido en clubes de fútbol como Milan o Liverpool, dice querer enfocarse en las operaciones digitales de The Telegraph, las suscripciones o “los mejores talentos periodísticos”, y expandir la publicación internacionalmente, especialmente hacia Estados Unidos.

 

