Pesar por el fallecimiento de un docente y periodista

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
A los 98 años murió Teódulo Domínguez, periodista y docente que dejó una profunda huella en la vieja Escuela de Periodismo de La Plata. Fue autor de “Pragmática Periodística 1 y 2”, obras que marcaron a generaciones de estudiantes y profesionales.
En su etapa de formación, presidió la Primera Federación de Estudiantes de Periodismo de la República Argentina. A lo largo de su carrera, trabajó en diarios como Clarín y La Nación, y tuvo un rol preponderante en El Sol de Quilmes. Su pasión por la profesión lo llevó a la docencia, donde se destacó por su bonhomía y capacidad para transmitir conocimientos.
El Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires lo recordó como un “comprometido profesional” que “extendió su saber y experiencia al ámbito académico”. Sus recomendaciones prácticas y su ética profesional perduran en el espíritu de sus exalumnos. Con su extensa trayectoria, Domínguez solía decir que “uno nunca puede retirarse del periodismo, el periodismo lo retira a uno. Ser periodista es un ejercicio de 24 horas”, una frase que sintetiza su pasión y dedicación a la profesión.
