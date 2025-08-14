Pesar por el fallecimiento de un docente y periodista

A los 98 años murió Teódulo Domínguez, periodista y docente que dejó una profunda huella en la vieja Escuela de Periodismo de La Plata. Fue autor de “Pragmática Periodística 1 y 2”, obras que marcaron a generaciones de estudiantes y profesionales.

En su etapa de formación, presidió la Primera Federación de Estudiantes de Periodismo de la República Argentina. A lo largo de su carrera, trabajó en diarios como Clarín y La Nación, y tuvo un rol preponderante en El Sol de Quilmes. Su pasión por la profesión lo llevó a la docencia, donde se destacó por su bonhomía y capacidad para transmitir conocimientos.

El Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires lo recordó como un “comprometido profesional” que “extendió su saber y experiencia al ámbito académico”. Sus recomendaciones prácticas y su ética profesional perduran en el espíritu de sus exalumnos. Con su extensa trayectoria, Domínguez solía decir que “uno nunca puede retirarse del periodismo, el periodismo lo retira a uno. Ser periodista es un ejercicio de 24 horas”, una frase que sintetiza su pasión y dedicación a la profesión.