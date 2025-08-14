Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Una jueza de familia hizo lugar a una cautelar de la denunciante

Sobreseído por abuso sexual, recibió un bozal legal para no hablar del caso

Sobreseído por abuso sexual, recibió un bozal legal para no hablar del caso
14 de Agosto de 2025 | 05:14
Edición impresa

En el marco de una causa penal por abuso sexual a una menor de edad en La Plata, donde el acusado fue sobreseído y, su correlato en el fuero de familia, fuentes de tribunales informaron que el Juzgado N° 6, a cargo de la doctora María del Rosario Rocca, acaba de dictar una resolución donde prohíbe referencias a la denunciante y a su hija, de manera directa o indirecta, es decir, aunque no se especifique nombre y apellido, “bajo apercibimiento de tomar las medidas que estime corresponder”.

Al fundar esa decisión en el derecho a la intimidad, estando el litigio en ciernes, la magistrada de mención indicó que “siendo que la finalidad de la ley 12569 es tomar medidas rápidas y tendientes a hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas (...), la norma autoriza (...) a instrumentar, dentro del marco cautelar en el que debe evaluarse la verosimilitud del planteo y el peligro en la demora, los medios conducentes que pongan fin al estado crítico para que de esa forma establecer en lo posible, sea total o parcialmente el orden y estabilidad que permite el desenvolvimiento de una cotidianidad exenta de los factores perturbadores que la violencia en sus diversas formas engendra”.

Por tal motivo, la jueza Rocca intimó al denunciado “para que se abstenga de realizar toda conducta que atente contra la integridad psico-física de la aquí accionante, como ser llamados telefónicos, correos electrónicos; mensajes de texto, y cualquier otro medio informático o en papel, verbal, etc.”; así como “cesar de perpetrar conductas lesivas de la integridad psicológica del peticionante, y de efectuar actos de perturbación o intimidación, en forma directa o indirecta, personalmente o a través de terceros, incluyendo contacto telefónico y electrónico, ello bajo cualquier modalidad a partir de la notificación de la presente”.

Por último, se indicó que “las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta tanto exista resolución contraria emanada de este organismo jurisdiccional”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de Policiales

Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La Ciudad
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA imagen
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Viernes no laborable y los bancos, sin atención
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Espectáculos
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
“Homo Argentum” encabeza los estrenos de la semana
Yanina cruzó con todo a Thelma Fardin: “Todo guionado y actuado”
Charlie Brown y Snoopy se van de campamento
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla