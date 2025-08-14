Sobreseído por abuso sexual, recibió un bozal legal para no hablar del caso

En el marco de una causa penal por abuso sexual a una menor de edad en La Plata, donde el acusado fue sobreseído y, su correlato en el fuero de familia, fuentes de tribunales informaron que el Juzgado N° 6, a cargo de la doctora María del Rosario Rocca, acaba de dictar una resolución donde prohíbe referencias a la denunciante y a su hija, de manera directa o indirecta, es decir, aunque no se especifique nombre y apellido, “bajo apercibimiento de tomar las medidas que estime corresponder”.

Al fundar esa decisión en el derecho a la intimidad, estando el litigio en ciernes, la magistrada de mención indicó que “siendo que la finalidad de la ley 12569 es tomar medidas rápidas y tendientes a hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas (...), la norma autoriza (...) a instrumentar, dentro del marco cautelar en el que debe evaluarse la verosimilitud del planteo y el peligro en la demora, los medios conducentes que pongan fin al estado crítico para que de esa forma establecer en lo posible, sea total o parcialmente el orden y estabilidad que permite el desenvolvimiento de una cotidianidad exenta de los factores perturbadores que la violencia en sus diversas formas engendra”.

Por tal motivo, la jueza Rocca intimó al denunciado “para que se abstenga de realizar toda conducta que atente contra la integridad psico-física de la aquí accionante, como ser llamados telefónicos, correos electrónicos; mensajes de texto, y cualquier otro medio informático o en papel, verbal, etc.”; así como “cesar de perpetrar conductas lesivas de la integridad psicológica del peticionante, y de efectuar actos de perturbación o intimidación, en forma directa o indirecta, personalmente o a través de terceros, incluyendo contacto telefónico y electrónico, ello bajo cualquier modalidad a partir de la notificación de la presente”.

Por último, se indicó que “las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta tanto exista resolución contraria emanada de este organismo jurisdiccional”.