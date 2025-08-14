Sobreseído por abuso sexual, recibió un bozal legal para no hablar del caso

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el marco de una causa penal por abuso sexual a una menor de edad en La Plata, donde el acusado fue sobreseído y, su correlato en el fuero de familia, fuentes de tribunales informaron que el Juzgado N° 6, a cargo de la doctora María del Rosario Rocca, acaba de dictar una resolución donde prohíbe referencias a la denunciante y a su hija, de manera directa o indirecta, es decir, aunque no se especifique nombre y apellido, “bajo apercibimiento de tomar las medidas que estime corresponder”.
Al fundar esa decisión en el derecho a la intimidad, estando el litigio en ciernes, la magistrada de mención indicó que “siendo que la finalidad de la ley 12569 es tomar medidas rápidas y tendientes a hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas (...), la norma autoriza (...) a instrumentar, dentro del marco cautelar en el que debe evaluarse la verosimilitud del planteo y el peligro en la demora, los medios conducentes que pongan fin al estado crítico para que de esa forma establecer en lo posible, sea total o parcialmente el orden y estabilidad que permite el desenvolvimiento de una cotidianidad exenta de los factores perturbadores que la violencia en sus diversas formas engendra”.
Por tal motivo, la jueza Rocca intimó al denunciado “para que se abstenga de realizar toda conducta que atente contra la integridad psico-física de la aquí accionante, como ser llamados telefónicos, correos electrónicos; mensajes de texto, y cualquier otro medio informático o en papel, verbal, etc.”; así como “cesar de perpetrar conductas lesivas de la integridad psicológica del peticionante, y de efectuar actos de perturbación o intimidación, en forma directa o indirecta, personalmente o a través de terceros, incluyendo contacto telefónico y electrónico, ello bajo cualquier modalidad a partir de la notificación de la presente”.
Por último, se indicó que “las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta tanto exista resolución contraria emanada de este organismo jurisdiccional”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí