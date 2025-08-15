C. Córdoba se metió media clasificación en el bolsillo

Central Córdoba dejó de sorprender a todos. Lo hizo en la Copa Libertadores, y ahora, lo sigue haciendo en la Sudamericana. Anoche, en el partido de ida de los octavos, se metió media clasificación el bolsillo, gracias al triunfo por 1-0 que consiguió sobre Lanús, en el Madre de Ciudades, y que le permite llegar con ventaja a la revancha, que se disputará dentro de una semana en la Fortaleza Granate.

El único gol del equipo santiagueño fue convertido por Gastón Verón, a los 13 minutos de la parte complementaria, después de tomar una pelota dentro del área y definir ante la salida del arquero Nahuel Losada.

El Ferroviario hizo mejor las cosas en el primer tiempo. Presionó la salida rival, manejó la pelota y generó las mejores opciones de gol, aunque no estuvo fino de los metros finales.

En el complemento, el equipo de Omar De Felippe logró quebrar la resistencia Granate gracias al gol de Gastón Verón. Lanús, pese a la desventaja, se volcó masivamente al ataque. Sobre el final el Toto Salvio se perdió el empate debajo del arco.