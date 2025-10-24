Por la crisis, el comercio plantea quitas en las tasas municipales

La venta de materiales de construcción cayó un 50 por ciento / El Dia

Frente a la crisis económica y su impacto en las ventas, los corralones de materiales para la construcción ya solicitaron una bonificación en la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene. El recurso que consiste en achicar erogaciones cuando se vienen abajo los ingresos también es analizado en cámaras que agrupan a comerciantes de otros en la Ciudad.

En los corralones argumentan el planteo indicando que, en comparación al año anterior, las ventas de materiales para la construcción cayeron un 50 por ciento.

En este contexto, desde el mes de julio, la actividad viene funcionando entre el 40 y el 50 por ciento de su capacidad operativa.

El presidente de Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (Acimco), Rodolfo Molinari, comentó que “la situación es muy complicada”, dijo y confirmó a este diario que “le planteamos al Municipio la posibilidad de una bonificación en la tasa de seguridad e higiene, por ejemplo”.

La tasa se paga en base a un cálculo porcentual sobre la facturación en bruto del comercio. Por casos, en indumentaria es del 1 % y en los corralones (como en estaciones de servicio) sube al 2%.

El dirigente describió que “hay días en los que se presentan apuros con las entregas, pero en otros, a las 10 de la mañana, estamos todos mirándonos la cara”.

El parate en la construcción y la cotización del dólar, son factores cruciales. “Si el valor de la moneda sube, el precio del hierro aumenta de forma automática”, indicó, al enumerar los materiales que, en las últimas semanas, tuvieron un incremento en su precio. “Igual, aún cuando el dólar baja, los precios también suben”, sostuvo resignado.

Una problemática que esta situación trae aparejada y preocupa es el recorte de personal, que en algunas empresas se viene registrando desde comienzo de año.

“En la industria de la construcción, que es la madre de las industrias, no hay trabajo. Los materiales siguen aumentando y así se van a perder muchas fuentes de trabajo”, comentó.

En el sector se da trabajo a unas 3.000 familias, según se indicó, y en algunas empresas hubo despidos, a causa de la falta de trabajo.

“Es caótica la situación”, señaló Molinari, al manifestar preocupación por el delicado presente de la actividad.

Al analizar el rumbo económico del gobierno nacional, el dirigente planteó la necesidad de aplicar medidas para empezar a modificar la microeconomía. “No hay crédito, no hay absolutamente nada”, indicó.

En este contexto, se agudizan los problemas que acarrean las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Nos están destruyendo. Todos los gobiernos que pasaron se llenaron la boca hablando de las pequeñas empresas, pero no tenemos ningún tipo de solución. En reforma laboral y tributaria, no tenemos absolutamente nada. Seguimos haciendo lo que podemos”, expresó.

La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el aumento de costos (producción, alquileres) agudiza la situación de la actividad mercantil y entre los comerciantes empieza a extenderse el recurso de la quita que los corralones ya plantearon en la Comuna.

El referente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Martín Ranea, sostuvo: “Son temas que están en carpeta, porque hay que trabajar el tema tributario, impositivo y de tasas en forma integral. El alivio en una tasa puede ser mínimo respecto de otros impuestos que tiene que pagar el comercio”.

En tanto, el dirigente reiteró que son cuestiones que están en estudio “para hacer los pedidos correspondientes en todos los estamentos estatales. Pero, por ahora, es solo una posibilidad”.

Por su parte, Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, contó que a principio de año solicitaron al Municipio la continuidad de la moratoria para el pago de impuestos y tasas municipales. “Es para las deudas anteriores al año 2024. Lo pedimos en la Comuna y se hizo factible”, explicó.

A su vez, tras el incendio que sufrió la planta del frigorífico Gorina, en el Concejo Deliberante se evalúa la eximición por dos años del pago de tasas, para que la empresa pueda continuar generando puestos de trabajo en la Región.