La soledad de García Furfaro y una advertencia

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Ariel García Furfaro se habría quedado solo, porque en medio del escándalo del fentanilo contaminado, que provocó casi 100 muertes en la Argentina, no existe un funcionario o exfuncionario que salga a defenderlo, pese a que les haya facturado millones.
Sucede que las licitaciones están sospechadas de graves irregularidades y el mundo de la política teme que la investigación también los salpique.
A decir de un vocero con acceso a la causa judicial, “son varios los que dejaron los dedos marcados”.
La venta de medicamentos de sus dos laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, se tercerizaba a través de sus propias droguerías, entre ellas Alfarma SRL. Incluso algunos trazan una analogía con Alberto Nisman, el ex fiscal federal, cuya muerte aún sigue envuelta en interrogantes. “Te van a matar para que no vayas a la Cámara de Diputados a contar todo lo que sabes sobre los negocios de la política y la industria farmacéutica”, le advirtieron.
