Policiales

La soledad de García Furfaro y una advertencia

La soledad de García Furfaro y una advertencia

18 de Agosto de 2025 | 03:25
Ariel García Furfaro se habría quedado solo, porque en medio del escándalo del fentanilo contaminado, que provocó casi 100 muertes en la Argentina, no existe un funcionario o exfuncionario que salga a defenderlo, pese a que les haya facturado millones.

Sucede que las licitaciones están sospechadas de graves irregularidades y el mundo de la política teme que la investigación también los salpique.

A decir de un vocero con acceso a la causa judicial, “son varios los que dejaron los dedos marcados”.

La venta de medicamentos de sus dos laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, se tercerizaba a través de sus propias droguerías, entre ellas Alfarma SRL. Incluso algunos trazan una analogía con Alberto Nisman, el ex fiscal federal, cuya muerte aún sigue envuelta en interrogantes. “Te van a matar para que no vayas a la Cámara de Diputados a contar todo lo que sabes sobre los negocios de la política y la industria farmacéutica”, le advirtieron.

 

Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal

Dicen que en HLB Pharma trabajaban sin ropas
