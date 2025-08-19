Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |SIN GOLES EN CÓRDOBA

Talleres no pudo quebrar la resistencia de San Martín

19 de Agosto de 2025 | 02:24
Talleres de Córdoba, que no consigue levantar cabeza en el Clausura de la Liga Profesional, igualó anoche sin goles con San Martín de San Juan, en un partido celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

La “T”, que tuvo la iniciativa, no pudo quebrar el férreo esquema defensivo de los sanjuaninos, que esperó y salió de contra, tratando de encontrar el descuido defensivo del dueño de casa para poder lastimar.

Los dos equipos, en definitiva, jugaron prácticamente lejos de los arcos, y el empate refleja el pésimo momento de uno y otro den este Clausura 2025.

Pero dentro de la pobreza general del partido, San Martín fue el que celebró al menos el punto, ya que le permite engrosar levemente la tabla los promedios, aunque continúa en la zona baja del Grupo B del Clausura, que tiene como líder absoluto a River, que viene de golear 4-2 a Godoy Cruz en el Más Monumental.

 

