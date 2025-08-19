Talleres no pudo quebrar la resistencia de San Martín

Talleres de Córdoba, que no consigue levantar cabeza en el Clausura de la Liga Profesional, igualó anoche sin goles con San Martín de San Juan, en un partido celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

La “T”, que tuvo la iniciativa, no pudo quebrar el férreo esquema defensivo de los sanjuaninos, que esperó y salió de contra, tratando de encontrar el descuido defensivo del dueño de casa para poder lastimar.

Los dos equipos, en definitiva, jugaron prácticamente lejos de los arcos, y el empate refleja el pésimo momento de uno y otro den este Clausura 2025.

Pero dentro de la pobreza general del partido, San Martín fue el que celebró al menos el punto, ya que le permite engrosar levemente la tabla los promedios, aunque continúa en la zona baja del Grupo B del Clausura, que tiene como líder absoluto a River, que viene de golear 4-2 a Godoy Cruz en el Más Monumental.