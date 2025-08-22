Feinmann, patoteado: “Hasta que esté preso Peretta, no paro”

Eduardo Feinmann fue increpado en Radio Mitre por el candidato a diputado Marcelo Peretta. “Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, le dijo el hombre al conductor.

La situación se tornó tensa y Peretta terminó pateando al conductor y también a su auto antes de retirarse del lugar hecho una furia.

Luego, en su programa televisivo, Feinmann hizo un contundente descargo y habló sobre el candidato, asegurando que lo llevará ante la Justicia. “Tiene una suerte de ejército de apretadores, un tipo muy peligroso que en cualquier democracia seria este tipo estaría preso”, dijo el periodista sobre el hombre en cuestión. En este sentido, confirmó que inició una demanda de oficio: “Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro. No paro”.

Además, lo definió como “parte de las estructuras sindicales que desde hace añares están en la República Argentina. Estructuras sindicales, patoteras, mafiosas, corruptas, violentas, que amenazan, agreden físicamente, dañan propiedad privada. No soy yo, no soy yo el protagonista de esto”.

Peretta es secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y tras la agresión habló con Perfil sobre sus motivos: “Hace tres años, en sus distintos programas de radio y televisión me viene bardeando. Me dice ‘este opereta, este garca, este chanta’ (...) me toma de punto”.