Ataque express a un comercio en La Plata: dos "falsos repartidores" huyeron con una caja fuerte

Dos delincuentes irrumpieron en un comercio ubicado en la avenida 60, en horas de la madrugada. En cuestión de minutos, se alzaron con la caja fuerte del local y huyeron en moto. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad y son intensamente buscados.

Un almacén ubicado sobre la Avenida 60, entre calles 15 y 16, fue escenario de un robo en la madrugada del domingo 20 de octubre cuando dos delincuentes a bordo de una moto forzaron la puerta del comercio y sustrajeron la caja fuerte del local, según informaron los afectados.

El hecho se registró cerca de la una de la mañana, cuando uno de los ladrones permaneció afuera con el rodado encendido para facilitar la fuga, mientras su cómplice ingresó al interior del establecimiento con el rostro cubierto, violentando una de las puertas. Una vez dentro, extrajo el contenido de la caja fuerte y se dieron a la fuga rápidamente.

Los comerciantes denunciaron el robo ante la policía y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad del local, así como de la zona circundante, para colaborar con la investigación que se encuentra en curso. La fuerza de seguridad intentará ahora identificar a los autores con ayuda de esos registros.