Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Semana de protestas docentes y de no docentes en la UNLP: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios
Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
Milei, tras el acuerdo: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda con el swap”
En fotos y videos | Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia
"Orgulloso de este grupo" y "nada de reproches": los mensajes de Pierani y Villalba tras el Mundial Sub 20
Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón
Estudiantes vuelve a entrenarse y se enfoca en la recta final para lograr la clasificación a las copas
Peaje en la Autopista La Plata: solo el 14% utiliza el pago manual camino a Capital Federal
VIDEO. Ataque express a un comercio en La Plata: dos "falsos repartidores" huyeron con una caja fuerte
¿Hay onda?: Chechu Bonelli y Grego Rosello, captados in fraganti en un boliche
VIDEO. Robo al Louvre: la filmación clave de uno de los ladrones y los detalles de la investigación
VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
La dura crítica del Gobierno bonaerense a Milei tras el anuncio del swap: "Es un títere de Estados Unidos"
VIDEO: Estupor en un barrio de La Plata tras el hallazgo de una caja con cabezas y restos de animales
El dólar oficial comenzó la semana en alza y cerró al borde de los $1.500
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
La justicia de EE.UU. sospecha que Milei, Karina o Hayden Davis se podrían haber quedado con los millones de dólares de $LIBRA
La Rosada sostiene que “40% sería un exitazo” y baraja la incorporación de Santiago Caputo al Gabinete
Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia
Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional
La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final
Alpine le respondió a Franco Colapinto tras desobedecer sus órdenes
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano
¡Alarma demográfica! Por la baja natalidad caen las matrículas escolares y hay preocupación: cifras del fenómeno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos delincuentes irrumpieron en un comercio ubicado en la avenida 60, en horas de la madrugada. En cuestión de minutos, se alzaron con la caja fuerte del local y huyeron en moto. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad y son intensamente buscados.
Un almacén ubicado sobre la Avenida 60, entre calles 15 y 16, fue escenario de un robo en la madrugada del domingo 20 de octubre cuando dos delincuentes a bordo de una moto forzaron la puerta del comercio y sustrajeron la caja fuerte del local, según informaron los afectados.
El hecho se registró cerca de la una de la mañana, cuando uno de los ladrones permaneció afuera con el rodado encendido para facilitar la fuga, mientras su cómplice ingresó al interior del establecimiento con el rostro cubierto, violentando una de las puertas. Una vez dentro, extrajo el contenido de la caja fuerte y se dieron a la fuga rápidamente.
Los comerciantes denunciaron el robo ante la policía y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad del local, así como de la zona circundante, para colaborar con la investigación que se encuentra en curso. La fuerza de seguridad intentará ahora identificar a los autores con ayuda de esos registros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí