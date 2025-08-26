La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
Este martes se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto 2025 de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma a pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses.
En esta ocasión, el calendario arrancará el próximo 31 agosto y 5 de septiembre.
Así quedó el cronograma, según se informó de manera oficial en el sitio de Tesorería del gobierno de Axel Kicillof:
Día por día, el cronograma de pago a estatales bonaerenses en agosto 2025
Según cronograma de la jurisdicción
Instituto de Previsión Social
29 de agosto
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
1º de septiembre
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
2 de septiembre
Ministerio de Salud
Caja de Policía
3 de septiembre
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
4 de septiembre
Poder Judicial
5 de septiembre
Dirección General de Cultura y Educación *
DiPrEGeP
POR MES*
