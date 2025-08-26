Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

Estatales bonaerenses cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Estatales bonaerenses cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia
26 de Agosto de 2025 | 15:34

Escuchar esta nota

Este martes se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto 2025  de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma a pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses.

En esta ocasión, el calendario arrancará el próximo 31 agosto y 5 de septiembre.

Así quedó el cronograma, según se informó de manera oficial en el sitio de Tesorería del gobierno de Axel Kicillof:

Día por día, el cronograma de pago a estatales bonaerenses en agosto 2025

Según cronograma de la jurisdicción

Instituto de Previsión Social

LE PUEDE INTERESAR

Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA

LE PUEDE INTERESAR

Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades

29 de agosto    

Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

1º de septiembre    

Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de septiembre    

Ministerio de Salud
Caja de Policía

3 de septiembre    

Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

4 de septiembre

Poder Judicial

5 de septiembre

Dirección General de Cultura y Educación *
DiPrEGeP

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de La Ciudad

Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA

Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades

"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48

Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Deportes
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Policiales
Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Espectáculos
Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie
"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco
La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla