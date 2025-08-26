Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
EN VIVO
El streaming de EL DIA: de 18 a 20, "UN DÍA MÁS"

Ampliar
Policiales

Ensenada: detienen a menor armado, con frondoso prontuario, que intentó ocultarse en un baño de mujeres

Ensenada: detienen a menor armado, con frondoso prontuario, que intentó ocultarse en un baño de mujeres
26 de Agosto de 2025 | 18:53

Escuchar esta nota

Un adolescente de 17 años, con múltiples antecedentes penales, fue detenido hoy en el partido bonaerense de Ensenada luego de intentar esconderse en el baño de mujeres. Identificado bajo las siglas I.E.Y., tenía pedido de captura activo.

La medida regía desde el 12 de agosto, a requerimiento del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata, en el marco de una causa caratulada como “Robo reiterado”.

El acusado intentó darse a la fuga a pie cuando ingresó a un centro municipal de jóvenes donde se escondió en el baño de mujeres, mientras que su accionar fue registrado por las cámaras de seguridad, lo que permitió a los agentes, con autorización del secretario de Seguridad municipal, ingresar al establecimiento y concretar la detención en 7 entre 42 bis y 43.

El menor se encuentra sindicado en carácter de autor y partícipe de diversos hechos delictivos violentos y a mano armada, cometidos en Ensenada y otras jurisdicciones.

Entre las causas que enfrenta el implicado hay un hurto de motovehículo (denuncia del 6 de agosto en 126 y 41), robo agravado (denuncia del 20 de agosto en 126 y 39) y otro robo agravado (denuncia del 21 de agosto en 127 y 41).

Tras su captura, fue trasladado a la Comisaría Tercera y puesto a disposición de la Justicia, al tiempo que el Juzgado de Garantías avaló el operativo y definirá el lugar de alojamiento del menor, considerado de alta peligrosidad. El detenido exhibía en sus redes sociales y motos robadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Últimas noticias de Policiales

García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial

Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

VIDEO. Continúa la búsqueda de una pesada banda de polichorros en el Oeste platense señalada tras robos salvajes
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El viernes inaugurarán el Sendero El Coronillo en la Reserva Natural El Destino
$10.000.000!!! El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia
Deportes
Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”
Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Espectáculos
El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”
Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras
Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla