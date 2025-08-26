Ensenada: detienen a menor armado, con frondoso prontuario, que intentó ocultarse en un baño de mujeres

Un adolescente de 17 años, con múltiples antecedentes penales, fue detenido hoy en el partido bonaerense de Ensenada luego de intentar esconderse en el baño de mujeres. Identificado bajo las siglas I.E.Y., tenía pedido de captura activo.

La medida regía desde el 12 de agosto, a requerimiento del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata, en el marco de una causa caratulada como “Robo reiterado”.

El acusado intentó darse a la fuga a pie cuando ingresó a un centro municipal de jóvenes donde se escondió en el baño de mujeres, mientras que su accionar fue registrado por las cámaras de seguridad, lo que permitió a los agentes, con autorización del secretario de Seguridad municipal, ingresar al establecimiento y concretar la detención en 7 entre 42 bis y 43.

El menor se encuentra sindicado en carácter de autor y partícipe de diversos hechos delictivos violentos y a mano armada, cometidos en Ensenada y otras jurisdicciones.

Entre las causas que enfrenta el implicado hay un hurto de motovehículo (denuncia del 6 de agosto en 126 y 41), robo agravado (denuncia del 20 de agosto en 126 y 39) y otro robo agravado (denuncia del 21 de agosto en 127 y 41).

Tras su captura, fue trasladado a la Comisaría Tercera y puesto a disposición de la Justicia, al tiempo que el Juzgado de Garantías avaló el operativo y definirá el lugar de alojamiento del menor, considerado de alta peligrosidad. El detenido exhibía en sus redes sociales y motos robadas.