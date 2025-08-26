García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
El empresario Ariel García Furfaro, actualmente bajo investigación judicial por la producción de un lote de fentanilo contaminado que derivó en la muerte de decenas de pacientes, protagonizó un episodio que lo acercó al foco mediático mucho antes del escándalo: en 2022 adquirió el chalet de Villa Devoto donde vivió Diego Maradona en su etapa decisiva como ícono mundial del fútbol.
La compra se confirmó días antes de la final del Mundial de Qatar, cuando el opulento chalet, ubicado en Villa Devoto y propiedad de los padres de Maradona en la década del 80, fue adquirido por García Furfaro por una cifra cercana a los 900.000 dólares. En ese momento, el entorno no lo identificó públicamente, pero su vínculo con la casa no tardó en circular en el barrio.
La morada, que conserva una carga simbólica muy fuerte para los seguidores de Maradona, fue puesta en valor bajo la gestión del nuevo propietario.
Durante el Mundial, en un gesto que buscó mezclar homenaje y visibilidad pública, el empresario abrió las puertas del histórico hogar para que fanáticos compartieran la experiencia de ver los partidos clave del torneo en el mismo espacio donde Maradona vivió un sinfín de momentos familiares. Su figura fue captada por la prensa presente: se lo vio disfrutando de los partidos y entrevistándose con medios locales que registraron su rol de anfitrión.
En aquella oportunidad, García Furfaro contó: "Fue muy loco. Estaba en casa, en pantalón corto, en patas, me pongo a leer el diario y decía que hacía un año y pico estaba a la venta y como no había compradores la iba a comprar una constructora para demolerla y hacer un edificio. Pensé ‘no puede ser’... Era como tirar abajo la casa de San Martín o Belgrano...".
"Lo llamé a un amigo, le pedí el teléfono de Adrián Mercado (a cargo de la venta de la propiedad), que me lo confirmó, me dijo ‘pero ninguno pone la plata’. Le dije ‘dame 15 minutos que voy y la seño’. Le mangueé a un amigo 50 mil dólares en billetes de 100, fui y la señé. Me la entregaron antes del segundo partido, la abrí y seguimos…", continuó.
En 2022, adquirió el emblemático chalet de Villa Devoto donde vivió el ídolo durante la década del 80. La operación se materializó días antes de la final del Mundial de Qatar y permaneció en reserva hasta que el mismo Furfaro lo reveló, asumiendo su condición de maradoniano y preservador del legado del astro.
Unos meses más tarde, el por entonces legislador porteño y ex de Pampita, Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) la alquiló como base de su campaña electoral para jefe de Gobierno de la Ciudad. El espacio fue aprovechado como búnker y centro de operaciones, generando revuelo por su simbología vinculada al ídolo nacional.
