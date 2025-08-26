Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país

García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Las tareas se desarrollaron en el marco de un operativo internacional que incluyó 49 objetivos en Argentina y otros 14 países
En el marco de una operación internacional y coordinada, denominada "Aliados por la Infancia 5", se llevó a cabo el pasado 26 de agosto con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel global. La acción conjunta incluyó allanamientos simultáneos en 12 provincias de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y 15 países del continente americano, registrándose un total de 49 objetivos en territorio argentino.
En la provincia de Buenos Aires, se realizaron 9 allanamientos específicos, coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de la Dra. Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, cuyo titular es el Dr. Francisco Pont Vergés.
Los resultados provinciales obtenidos en la operación en Buenos Aires revelaron que, de un total de 13 sospechosos identificados, 12 son varones y 1 es mujer, con edades que oscilan entre los 29 y los 80 años. Lamentablemente, también se identificaron 2 menores de edad convivientes con los sospechosos.
Como resultado directo de los allanamientos, se logró la detención de 1 persona. Además, las fuerzas de seguridad secuestraron una considerable cantidad de evidencia digital y equipos electrónicos, incluyendo 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD.
Las investigaciones no solo se centran en el delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, sino que también incluyen la tenencia, la posible producción de dicho material y el acoso sexual en línea (Grooming), delitos contemplados en los Artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.
La información que impulsó la operación en la provincia de Buenos Aires fue recibida por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, gracias al "Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)" y al Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.
El vasto alcance de la investigación en Argentina abarcó locaciones en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. A nivel internacional, la operación se extendió a 14 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
