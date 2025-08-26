Choque y fuga en pleno centro de La Plata: embistió a una motociclista y escapó

Momentos de extrema tensión se vivieron en pleno centro de La Plata tras un choque y fuga. Ocurrió en la intersección de 7 y 55 e involucró a un auto y una moto.

Según indicaron testigos, el vehículo de mayor porte habría embestido a la motocicleta conducida por una mujer y escapó. La motociclista quedó herida y fue asistida en los primeros minutos por los transeúntes.

Poco después, un móvil de la Patrulla Municipal y una ambulancia del SAME se acercaron para asistir a la víctima. En tanto, las tareas de investigación buscan dar con el conductor que se dio a la fuga y el tránsito estuvo cortado en la zona.

Los testigos aseguraron que los dos vehículos involucrados circulaban por 7 en sentido a Plaza Rocha. Fue entre 54 y 55 cuando el automóvil habría chocado con la moto y la mujer quedó tendida en el suelo.