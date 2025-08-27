La interna peronista sigue sumando capítulos

Ni el tramo final y decisivo de la campaña electoral ni el resonante caso de presunta corrupción que sacude al gobierno nacional pueden frenar el enfrentamiento. Lejos de aplacarse, la interna en el peronismo sigue a flor de piel a poco menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses de septiembre.

La disputa política entre La Cámpora y Axel Kicillof está más viva que nunca. Y un acto que se desarrolló en las últimas horas en Quilmes fue cabal testigo de esa vitalidad. Esta vez el hecho ocurrió hace algunas horas durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en ese distrito que gobierna la camporista Mayra Mendoza.

No fue Mendoza la que disparó sobre Kicillof. El encargado de lanzar el dardo fue el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El diputado nacional apuntó directamente a la inversión provincial en La Plata, donde recientemente se renovaron varias plazas y se restauraron edificios históricos. “Hace un año atrás, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el Gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”, se quejó el hijo de la ex presidenta, y remató: “Me va a encantar, Quilmes lo necesita”.

A metros lo escuchaba, serio e inmóvil, Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria. En contraposición, celebraban entre risas y aplausos tanto la intendenta como el candidato a diputado provincial camporista Facundo Tignanelli.

El palazo arrojado por Máximo Kirchner no fue nada inocente. El intendente platense Julio Alak es uno de los principales actores del Movimiento Derecho al Futuro, el armado político de Kicillof.

Claro que ese episodio, aunque muy comentado, no fue el único. Hace unos días el senador provincial Emanuel González Santalla la emprendió también contra el Gobernador durante una actividad que encabezó en Avellaneda en el barrio Villa Inflamable.

más palos

También camporista, González Santalla le apuntó tanto a Kicillof como al intendente Jorge Ferraresi, otro aliado del mandatario bonaerense, con quien el senador mantiene un muy fuerte enfrentamiento.

El Gobernador y Ferraresi habían inaugurado la ampliación de un muelle en el Puerto Dock Sud junto a empresarios. El senador le salió al cruce. “Me parece bien que se amplíe el puerto, pero también estaría bien que el Gobernador, el Intendente y los gerentes de Exolgam crucen la calle y hablen con los vecinos y vecinas de Inflamable, que todavía esperan respuestas. La actividad portuaria no puede estar de espaldas a la ciudad”, remarcó al apuntar al gobierno bonaerense.

A ese episodio hay que sumar otro que se registró hace apenas unas horas en La Plata y que generó otra dura reacción camporista. Esta vez fue frente a una actividad que Alak encabezó en la Universidad Nacional de La Plata junto a Hilda “Chiche” Duhalde y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

La presencia de Chiche fue cuestionada desde las redes sociales por la funcionaria provincial Florencia Saintout. Cercana a La Cámpora, se quejó de que “algunos la esconden a Cristina y se sacan fotos con Chiche Duhalde, que fue negacionista”, disparó en sus redes sociales, crítica que acompañó con una foto de ambas dirigentes.

La que salió al cruce de las críticas de Máximo Kirchner fue la vicegobernadora Verónica Magario, quien además es primera candidata a legisladora provincial por Fuerza Patria en la Tercera Sección. “El Gobernador invierte muchísimo en el interior y en el conurbano. Yo no juzgo los dichos de los demás, creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quién destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones. Quilmes recibió inversión, igual que Lanús, que La Matanza”, replicó.