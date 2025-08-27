La interna peronista sigue sumando capítulos

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre el escándalo de coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Otra vez habló la ex funcionaria que denunció corrupción en PAMI La Plata: "Milei sabe todo y no hace nada"
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámpora, otra vez contra Kicillof. Máximo K y sus reclamos en público. Desde Gobernación la repuesta fue de la vice Magario
Ni el tramo final y decisivo de la campaña electoral ni el resonante caso de presunta corrupción que sacude al gobierno nacional pueden frenar el enfrentamiento. Lejos de aplacarse, la interna en el peronismo sigue a flor de piel a poco menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses de septiembre.
La disputa política entre La Cámpora y Axel Kicillof está más viva que nunca. Y un acto que se desarrolló en las últimas horas en Quilmes fue cabal testigo de esa vitalidad. Esta vez el hecho ocurrió hace algunas horas durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en ese distrito que gobierna la camporista Mayra Mendoza.
No fue Mendoza la que disparó sobre Kicillof. El encargado de lanzar el dardo fue el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
El diputado nacional apuntó directamente a la inversión provincial en La Plata, donde recientemente se renovaron varias plazas y se restauraron edificios históricos. “Hace un año atrás, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el Gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”, se quejó el hijo de la ex presidenta, y remató: “Me va a encantar, Quilmes lo necesita”.
A metros lo escuchaba, serio e inmóvil, Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria. En contraposición, celebraban entre risas y aplausos tanto la intendenta como el candidato a diputado provincial camporista Facundo Tignanelli.
El palazo arrojado por Máximo Kirchner no fue nada inocente. El intendente platense Julio Alak es uno de los principales actores del Movimiento Derecho al Futuro, el armado político de Kicillof.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
LE PUEDE INTERESAR
Taiana se mete en la campaña bonaerense
Claro que ese episodio, aunque muy comentado, no fue el único. Hace unos días el senador provincial Emanuel González Santalla la emprendió también contra el Gobernador durante una actividad que encabezó en Avellaneda en el barrio Villa Inflamable.
También camporista, González Santalla le apuntó tanto a Kicillof como al intendente Jorge Ferraresi, otro aliado del mandatario bonaerense, con quien el senador mantiene un muy fuerte enfrentamiento.
El Gobernador y Ferraresi habían inaugurado la ampliación de un muelle en el Puerto Dock Sud junto a empresarios. El senador le salió al cruce. “Me parece bien que se amplíe el puerto, pero también estaría bien que el Gobernador, el Intendente y los gerentes de Exolgam crucen la calle y hablen con los vecinos y vecinas de Inflamable, que todavía esperan respuestas. La actividad portuaria no puede estar de espaldas a la ciudad”, remarcó al apuntar al gobierno bonaerense.
A ese episodio hay que sumar otro que se registró hace apenas unas horas en La Plata y que generó otra dura reacción camporista. Esta vez fue frente a una actividad que Alak encabezó en la Universidad Nacional de La Plata junto a Hilda “Chiche” Duhalde y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
La presencia de Chiche fue cuestionada desde las redes sociales por la funcionaria provincial Florencia Saintout. Cercana a La Cámpora, se quejó de que “algunos la esconden a Cristina y se sacan fotos con Chiche Duhalde, que fue negacionista”, disparó en sus redes sociales, crítica que acompañó con una foto de ambas dirigentes.
La que salió al cruce de las críticas de Máximo Kirchner fue la vicegobernadora Verónica Magario, quien además es primera candidata a legisladora provincial por Fuerza Patria en la Tercera Sección. “El Gobernador invierte muchísimo en el interior y en el conurbano. Yo no juzgo los dichos de los demás, creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quién destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones. Quilmes recibió inversión, igual que Lanús, que La Matanza”, replicó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí