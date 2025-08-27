En Villa Elvira una incursión feroz dejó un hombre herido

En 12 entre 92 y 93 se registró otro ataque en la vivienda de un jubilado, esta vez donde la víctima resultó herida por un innecesario culatazo en la cabeza, que le provocó un sangrado.

El hombre, de 63 años, estaba realizando un trabajo de albañilería en el techo de su garaje cuando dos ladrones, de entre 25 y 30 años, lo obligaron a bajar a punta de pistola.

Se supo que los responsables del hecho tenían un tatuaje muy particular en forma de cruz debajo de los ojos.

Ellos, en pocos instantes, se apoderaron de casi 40.000 pesos y una mochila con varias llaves y documentación personal.

El bolso, al rato, fue hallado a la altura de las calles 11 y 85. Dicen que lo arrojaron de un vehículo de color rojo que pasó a toda velocidad.

Ahora está activa la investigación, que quedó en manos de personal de Destacamento Aeropuerto.