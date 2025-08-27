Taxistas piden aplicar de día la tarifa nocturna

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Los taxistas de la Ciudad presentaron un pedido formal ante el concejo deliberante platense para que se unifique la tarifa del sector y que solo quede vigente la que funciona sábados, domingos, feriados y por la noche.
Hoy, la bajada diurna tiene un valor de 1.250 pesos y la ficha cada 120 metros cuesta 125 pesos. La propuesta plantea unificarla con la tarifa nocturna -que también rige feriados y domingos- fijando un único esquema: 1.500 pesos la bajada y 150 pesos la ficha.
En la presentación al titular del concejo, Marcelo Galland, desde el Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad aclararon: “En este caso no venimos a pedir un aumento de la tarifa del taxi siendo que en los últimos meses aumentó todo”. Además, añadieron: “Pedir un aumento por ahora nos perjudica, ya que quienes utilizan nuestro servicio son trabajadores y jubilados a los que ya no les alcanza ni para llegar a fin de mes”.
En este marco y ante la compleja situación que atraviesan, los taxistas reclaman medidas de apoyo para el sector. “Al Estado no le importa lo que pase con el transporte de pasajeros ‘taxi’ y menos lo que les pase a nuestras familias”, expresaron.
A su vez, advierten: “Lamentablemente tendemos a desaparecer si no se implementan medidas de fondo que nos protejan, siendo que todos los impuestos los pagamos conforme nos lo solicitan dentro del marco de la ley y regulación municipal”.
