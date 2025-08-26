Se dispararon las tasas de plazos fijos y ya superan el 50% en gran parte de los bancos

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Los números de la suerte del miércoles 27 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se dispararon las tasas de plazos fijos y ya superan el 50% en gran parte de los bancos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El endurecimiento de la política monetaria del Banco Central, con el cambio en el cálculo de encajes ahora medidos a diario, generó un fuerte movimiento en el mercado financiero. Como resultado, la tasa de interés promedio para plazos fijos a 30 días alcanzó el 51,3% anual, cuando hace apenas diez días rondaba el 43% y un mes atrás estaba en 33%. La magnitud del salto refleja la presión de la liquidez sobre las entidades y la estrategia de absorción de pesos que busca sostener la autoridad monetaria en un contexto de alta inflación y tensión cambiaria.
Dentro del sistema financiero, los bancos privados fueron los primeros en trasladar la suba al ahorrista. El Galicia paga entre 50% y 58% según el perfil del cliente, mientras que el Macro ofrece tasas de entre 53% y 56%. Otras entidades como Supervielle llegan al 51%, mientras que BBVA se mueve en un rango del 45% al 48% y Santander, algo más conservador, entre el 38% y 41%. En los bancos públicos la corrección también se hizo sentir: el Nación subió su tasa al 47% y el Provincia al 48%, con lo que ambos se acercaron al promedio del sistema y buscan retener depósitos en un mercado cada vez más competitivo.
La situación se repite en entidades más pequeñas o regionales, que en algunos casos llegaron a superar el 52%. Tal es el caso del Banco CMF, mientras que digitales como Reba, Bica o Voii se ubican en el 50% y 51%. Todas las entidades coinciden en remarcar que se trata de tasas provisorias, sujetas a ajustes según el impacto de la medida del Banco Central y la capacidad de absorber la demanda de liquidez en los próximos días. En paralelo, los grandes depósitos empresariales se convirtieron en un terreno de negociación especial: un banco reconoció haber pactado una colocación a 30 días por mil millones de pesos con una tasa del 60% TNA, lo que evidencia hasta dónde puede escalar la competencia por captar fondos.
La suba de tasas, que alienta la colocación de ahorros en plazos fijos, también genera un costo extra para el crédito. El encarecimiento del dinero se traduce en mayores tasas para préstamos a empresas y consumidores, lo que tensiona a sectores productivos que ya enfrentan dificultades para financiarse. La estrategia del Banco Central apunta a contener la presión sobre el dólar y moderar la circulación de pesos, pero a costa de una economía real cada vez más asfixiada por el costo financiero.
En este marco, los plazos fijos volvieron a colocarse como la alternativa predilecta de los ahorristas, aunque persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad de estas tasas. Para los analistas, el movimiento revela la fragilidad de la política monetaria, que depende de ajustes constantes y genera un horizonte volátil tanto para inversores como para depositantes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí